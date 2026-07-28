Nei dintorni di Roma e in tutto il Lazio, il mese di agosto è quello delle sagre. Scopri le più suggestive, da non perderti assolutamente.

Il mese di Agosto a Roma e nel Lazio profuma di cucina popolare, ricette tramandate e serate trascorse all’aperto: tra sapori di mare, formaggi decisi, impasti dorati e piatti contadini, il calendario delle sagre offre tante occasioni per lasciare la città e concedersi una piccola gita all’insegna del gusto. Andiamo alla scoperta di cinque appuntamenti che ci permetteranno di scoprire specialità irresistibili, atmosfere conviviali e tradizioni che continuano a riunire intere comunità nelle sere d’estate.

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Festa cozze e pecorino a Fiumicino

Fino al 2 agosto, Largo Paolo Borsellino a Fiumicino ospita l’evento dedicato all’insolito incontro tra mare e sapori pastorali: la Festa cozze e pecorino. Dalle 19 si possono ordinare linguine con cozze e pecorino, sauté e frittura di pesce, accompagnati ogni sera da musica, cabaret, danza e spettacoli.

Sagra della Panzanella a San Cesareo

Dal 31 luglio al 2 agosto piazza Giulio Cesare a San Cesareo celebra il piatto estivo per eccellenza: la Panzanella. Proposta nelle versioni romana, toscana e salentina, insieme a varianti a sorpresa, taglieri e aperitivi, gli stand aprono alle 19, con ingresso e parcheggio gratuiti.

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Fettuccine ai funghi porcini ad Ascrea

Domenica 2 agosto il borgo di Ascrea, affacciato sul Lago del Turano, accoglie la trentottesima edizione della sagra delle fettuccine all’uovo ai funghi porcini. Il tipico piatto sarà servito con bruschette, salsicce, fagioli e vino locale. In programma anche show cooking, mercatino e musica.

Sagra della pizza fritta nerolese

L’8 e il 9 agosto Nerola torna a friggere nell’olio extravergine delle colline locali con la Sagra della pizza fritta nerolese. Si possono scegliere condimenti semplici e golosi: sale, zucchero oppure pomodoro fresco. Completano il menu arrosticini, patatine, crêpes, dolci tradizionali e birra alla spina.

Sagra dei Ciammaruchigli a Guadagnolo

Il 2 agosto, nel centro abitato più alto del Lazio,Guadagnolo,protagonista sarà una specialità antichissima: le lumache, chiamate localmente “ciammaruchigli”. Alla sagra servite con pane casereccio cotto a legna, mentre musica e intrattenimento animeranno il paese, unendo gusto, tradizione e aria fresca.

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