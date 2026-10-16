A Vallerano la sagra della castagna anima tutti i weekend fino al 1° novembre: un appuntamento nel Lazio per scoprire il gusto dell’autunno.

Ci sono in giro per il Lazio certi appuntamenti che danno all’autunno un sapore speciale e la sagra della castagna di Vallerano è uno di questi. La festa torna ad animare tutti i weekend fino al 1° novembre, offrendo un’occasione per concedersi una pausa dedicata al gusto. Protagonista è uno dei simboli più amati della stagione: la castagna, capace di trasformare un’uscita in un piccolo rito autunnale. Ma perché questo appuntamento merita di essere segnato sul calendario?

Tutto il gusto dell’autunno a Vallerano con la 24a Festa della Castagna DOP

La 24ª Festa della Castagna DOP si svolge a Vallerano, in provincia di Viterbo, nei fine settimana dal 10 ottobre al 1° novembre 2026. Il cuore gastronomico dell’evento sono le cantine scavate nel tufo, dove le associazioni locali preparano i piatti del paese.

LEGGI ANCHE: Il sapore delle castagne nel Lazio: dove raccoglierle e dove mangiarle

Tra le specialità spuntano fricciolose, culitonni, ciciliani e tozzetti, mentre nelle piazze si incontrano caldarroste e vino. Le cantine accolgono i visitatori a pranzo e, il sabato, anche a cena. Menù e prenotazioni sono consultabili su festacastagna.it.

Le passeggiate dell’associazione Kalipè attraversano i castagneti secolari. Nel borgo, musica dal vivo, artigianato e laboratori di cucina affiancano giochi in legno, truccabimbi, zucche e alpaca. Per gli amanti dell’arte c’è la mostra “60 per Arte” al Palazzo della Cultura. Il 31 ottobre arriva la cena di Halloween nelle cantine; il 1° novembre spazio a ceramica, arte del norcino, assaggi guidati di farina di castagne e attività con gli asini. Il finale è affidato alla sfilata contadina con la Banda Nanino.

Photo Credits: Shutterstock