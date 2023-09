Grande attesa per l’evento mondiale di golf, il Ryder Cup 2023 che si terrà a Est di Roma: tutti i dettagli sulla manifestazione

Tutto pronto per il grande evento del Golf. La Ryder Cup 2023 sta per arrivare ad Est di Roma, in una location strepitosa. Gli appuntamenti di quest’anno sono 29, 30 settembre e 1° ottobre. Coloro che non saranno presenti potranno seguire la manifestazione direttamente da casa poiché andrà in onda su diversi canali.

Ryder Cup Roma 2023: location

La location scelta per la Ryder Cup Roma è Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio. Per tutte le persone appassionate che non parteciperanno all’evento dal vivo è prevista la messa in onda in tv.

Ryder Cup 2023, dove seguire l’evento in tv

Le coperture televisive saranno quelle della Rai e di Sky. Infatti, su RaiSport HD sarà trasmetterà tutto l’evento, mentre su Rai2 andranno in onda la cerimonia inaugurale di giovedì 28 e l’ultima ora dei singoli della domenica.

Su Sky, invece, la copertura integrale sarà disponibile su Sky Sport Uno e Sky Sport Golf. In streaming l’offerta sarà varia tra RaiPlay, SkyGo e Now.

Consigli per i cittadini e viabilità

Per l’evento sono state messe in atto delle modifiche riguardanti la viabilità e il piano di trasporto pubblico locale. I cittadini dovranno seguire dei consigli come:

Usare i mezzi pubblici dove possibile.

Evitare di generare ulteriore traffico.

Evitare la zona del Marco Simone Golf Club nei giorni dell’evento.

Prediligere lo smart working specialmente giovedì e venerdì.

Pianificare gli orari degli spostamenti per evitare il picco dei trasporti della Ryder Cup previsti dalle 06:00 alle 10:00 e dalle 16:00 alle 20:00.

Restare informati e seguire le deviazioni stradali.

Gli abitanti della zona interessata e tutti coloro che lavorano da quelle parti, tuttavia, si sono lamentati di tali decisioni ed hanno fatto delle segnalazioni al Comune e all’amministrazione di Roma.

Per ulteriori aggiornamenti si consiglia di seguire il sito ufficiale della Città di Guidonia Montecelio in cui saranno riportate tutte le indicazioni utili sull’evento tanto atteso dagli appassionati di Golf e di fama internazionale che mette, senza dubbio, in risalto la città.

FOTO: SHUTTERSTOCK