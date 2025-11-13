La ruota panoramica dell’Eur bloccata in un pasticcio burocratico: stop ai lavori e il Natale diffuso del IX Municipio di Roma rischia di saltare.



Arrivano brutte notizie per il quartiere dell’Eur, che tanto ama vestirsi di luci durante le feste di Natale, dato che l’atmosfera rischia di incrinarsi ancor prima di cominciare: la grande ruota panoramica, pensata come simbolo del Natale diffuso nel IX Municipio, è improvvisamente al centro di un caso burocratico che ha fatto sì che ne venisse bloccata l’installazione. E ora l’intero evento rischia di essere messo in discussione.

LEGGI ANCHE: J. Park, deserto e digitale ad Art D’Égypte: «Nell’imperfezione risiede l’emozione»

Con la ruota panoramica bloccata arriva uno stop inatteso che blocca il progetto del Natale diffuso all’Eur

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La ruota panoramica da 45-50 metri, fulcro di quello che sarebbe dovuto essere il Natale dell’Eur, non ha ottenuto i permessi necessari e si trova in un’area soggetta a vincoli urbanistici che ne vietano l’installazione.

LEGGI ANCHE: — Dal 15 novembre, il Borgo di Babbo Natale trasforma Roma in un regno di meraviglia

Il Campidoglio ha fermato il progetto: secondo il dipartimento Patrimonio, l’attrazione sarebbe “irregolare” perché collocata fuori dal piano di settore che disciplina gli spettacoli viaggianti, secondo regolamento risalente al 1997 e tuttora in vigore.

A complicare ulteriormente la situazione ci sono i pareri mancanti: dal ministero della Cultura, ai Lavori Pubblici, fino all’Ambiente e Mobilità, nessuno ha fornito un via libera formale. Perfino Enac ed Enav, inizialmente ritenuti non necessari, hanno smentito questa interpretazione, ricordando che un’attrazione così alta richiede valutazioni specifiche.

Il Municipio avrebbe quindi agito senza un confronto adeguato con gli enti competenti, come sottolineato in commissione capitolina. Un “pasticcio”, lo definiscono dagli uffici comunali, che rischia di compromettere tempi e fattibilità dell’intero progetto.

Senza ruota panoramica, il Natale diffuso dell’Eur potrebbe saltare del tutto. L’attrazione era infatti considerata l’elemento centrale attorno a cui avrebbero ruotato accensioni, stand, spettacoli e attività culturali.

Se i nodi non verranno sciolti in extremis, l’Eur dovrà rimandare il sogno di un Natale “alla Londra”, con vista panoramica sulla città.

Photo Credits: Shutterstock