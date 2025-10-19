Anche l’autunno profuma di rose: il Roseto Comunale di Roma riapre i cancelli e regala una fioritura straordinaria fino al 10 novembre

Chi lo ha detto che il periodo dei fiori è solo la primavera? Sulle pendici dell’Aventino, con la luce dorata del tramonto romano, torna a sbocciare un piccolo miracolo botanico: il Roseto Comunale di Roma riapre eccezionalmente i cancelli anche in autunno. Fino al 10 novembre, la città eterna celebra la stagione più poetica dell’anno con una fioritura tardiva che colora il cuore della Capitale di sfumature sorprendenti e soavi profumi.

Una fioritura straordinaria che sfida le stagioni: l’appuntamento autunnale al Roseto Comunale di Roma

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Dal 24 ottobre al 10 novembre 2025, il Roseto Comunale di Roma Capitale regala a tutti i suoi visitatori una sorpresa inaspettata: centinaia di rose di ogni varietà — antiche, moderne, profumate o esotiche — tornano a fiorire in pieno autunno.

Il giardino, che si estende su 10mila metri quadrati e ospita oltre 1.200 specie provenienti da tutto il mondo, si trasforma in un museo vivente. La posizione panoramica sull’Aventino, con vista mozzafiato sul Circo Massimo e la Cupola di San Pietro, aggiunge un tocco di magia: tra i vialetti e le aiuole, l’atmosfera si fa intima e silenziosa, perfetta per una pausa di contemplazione.

L’ingresso è gratuito, e basta un’ora di passeggiata per dimenticare il traffico e scoprire come Roma riesca a reinventarsi anche fuori stagione.

Anche in autunno, così, tra i riflessi caldi del fogliame e il profumo dolce delle rose tardive, questo luogo acquista un fascino particolare. I visitatori possono perdersi tra le varietà “Damascena”, “Gallica” e “Tea”, ammirare le nuove ibridazioni e scattare foto da cartolina con il Tevere sullo sfondo.

Un appuntamento imperdibile per chi ama la natura e l’arte dei giardini, ma anche per chi cerca — nel cuore di Roma — un rifugio di silenzio, luce e armonia.

Photo Credits: Shutterstock