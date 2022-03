Rosario Galli presenta il suo ‘L’amico imperfetto’: con il Principe alla scoperta di Roma

Una storia di amicizia maschile sullo sfondo della Roma anni ’70: Rosario Galli debutta con il romanzo “L’Amico Imperfetto” edito da fila37. Una storia coraggiosa e a tratti irriverente che si muove sui binari del romanzo psicologico, colorito di sfumature e noir.

Protagonista è il Principe, un uomo apparentemente ruvido e irritante, un giocatore di poker incallito, che grazie al sostegno di un amico sincero, Luciano, riuscirà a vedere la luce in fondo al tunnel.

“…sai cos’è la perla? È la malattia della conchiglia, la perla si forma quando un parassita entra nell’ostrica, e in alcuni casi dopo averle generate le ostriche muoiono. Senza la malattia non nasce la perla e la bellezza di un oggetto così perfetto”

Un romanzo, che arriva dopo un lungo periodo di incubazione e lavorazione.

“Ho sempre scritto, dalle sceneggiature di cinema per film e fiction (da quelli di Bud Spencer, a Elisa di Rivombrosa). Poi ho smesso ho fatto tanto teatro, e ora arrivo a pubblicare il mio primo romanzo. Una storia che è nata nel 2013 e nella quale inizialmente volevo parlare dell’uomo perfetto. Alla fine dopo anni di riflessioni, di ‘incubazione’ come si dice in gergo, nel 2019 ho iniziato a scriverlo e finalmente nel 2022 ha visto la pubblicazione diventando ‘L’amico imperfetto'”

Rosario Galli