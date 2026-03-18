Il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games, organizzato da Fiera Roma e ISI.URB, si terrà in Fiera Roma dal 9 al 12 aprile. Un evento indimenticabile che trasformerà Roma nella capitale dell’immaginario per quattro giorni

La 36^ edizione di Romics, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games, organizzato da Fiera Roma e ISI.URB, si terrà in Fiera Roma dal 9 al 12 aprile. Un evento indimenticabile che trasformerà Roma nella capitale dell’immaginario per quattro giorni, con un programma ricco di iniziative, ospiti di rilievo internazionale, anteprime esclusive e spazi per il pubblico di ogni età. Una grande manifestazione con oltre 400 espositori, con eventi in contemporanea che si svolgono nei cinque padiglioni, in uno spazio espositivo di oltre 70.000 mq. Romics, una fiera internazionale certificata da ISFCERT – Istituto Certificazione Dati Statistici Fieristici, ente ufficialmente riconosciuto da Accredia, offre ai creativi, professionisti e imprese che operano nel fumetto, nell’illustrazione, nel cinema e nei videogiochi una straordinaria opportunità per promuoversi e incontrare il proprio pubblico di riferimento. Con il sostegno della Regione Lazio, di Lazio Innova e della Camera di Commercio di Roma – attraverso la propria Azienda Speciale Sviluppo e Territorio – sarà realizzata un’area istituzionale dedicata a presentazioni e momenti di confronto. L’area sarà affiancata da uno spazio espositivo che accoglierà trentaquattro imprese creative e innovative del Lazio, selezionate tramite un’apposita call, anche grazie al supporto del PR FESR Lazio 2021-2027. Proseguono le importanti collaborazioni istituzionali: dal Ministero della Cultura al Centro per il libro e la lettura, l’Istituto Autonomo del Ministero della Cultura, che patrocinano la manifestazione con l’obiettivo comune di promuovere la lettura e i servizi di accesso al libro all’interno della manifestazione, a partire dai generi editoriali che sono sempre più apprezzati dal pubblico, soprattutto i kids e young adults.Due i manifesti della campagna ufficiale della 36^ edizione di Romics con l’omaggio all’iconico Spider-Man Miles Morales e a Space Jam. L’arte di Sara Pichelli, tra i Romics d’Oro dell’edizione, viene celebrata con il manifesto che cattura il volto dinamico di Miles Morales, personaggio che ha co-creato, in una delle pose più iconiche di Spider-Man. In occasione del 30° anniversario dell’iconico film Space Jam, Romics celebra i campioni della Tune Squad, con i volti di Bugs Bunny e Daffy Duck in rappresentanza dei mitici Looney Tunes. In collaborazione con Warner Bros. Entertainment Italy i visitatori troveranno divertenti experience, contenuti speciali e una mostra dedicata. Insigniti del prestigioso Romics d’Oro durante la 36^ edizione del Festival Lorenzo Mattotti, Victor Perez, Sara Pichelli, Bill Plympton e Rhianna Pratchett.

Lorenzo Mattotti, uno dei protagonisti più raffinati e influenti dell’arte contemporanea globale, geniale autore di capolavori come Fuochi e Il signor Spartaco, celebre illustratore per The New Yorker e regista del lungometraggio La famosa invasione degli orsi in Sicilia. L’incontro di celebrazione Romics d’Oro è in programma sabato 11 aprile. Victor Perez, tra i più autorevoli protagonisti internazionali dell’industria degli effetti visivi, vincitore di due David di Donatello e firma d’eccellenza per franchise come Star Wars, Harry Potter, Pirati dei Caraibi e Fantastici Quattro. Regista e guru mondiale degli effetti visivi, ha rivoluzionato la narrazione digitale unendo tecnologia e fantasia. L’incontro di celebrazione Romics d’Oro è in programma sabato 11 aprile. Sara Pichelli, tra le più influenti autrici del fumetto internazionale e storica firma Marvel Comics, celebre per aver creato visivamente Miles Morales, lo Spider-Man protagonista del film premio Oscar. Protagonista, inoltre, di serie di successo internazionale quali I Fantastici Quattro e Scarlet Witch, è un’icona dell’eccellenza italiana nel mondo. L’incontro di celebrazione Romics d’Oro è in programma sabato 11 aprile. Bill Plympton, considerato il “re dell’animazione indipendente” e primo autore a disegnare interamente a mano un lungometraggio animato con The Tune, pluripremiato a Cannes e nominato a due premi Oscar per i suoi cortometraggi, ha firmato otto storiche “couch gags” per I Simpson e lavorato con star musicali come Madonna. Un maestro indiscusso dello stile grottesco, satirico e visionario. L’incontro di celebrazione Romics d’Oro è in programma domenica 12 aprile. Rhianna Pratchett, tra le voci più autorevoli dello storytelling contemporaneo, sceneggiatrice di capolavori dei videogame quali Tomb Raider, Mirror’s Edge e Heavenly Sword e scrittrice versatile per colossi del fumetto DC e Marvel, è co-direttrice della casa di produzione Narrativia e custode dell’eredità narrativa di Terry Pratchett, spaziando con successo tra videogiochi, narrativa fantasy e podcast internazionali. L’incontro di celebrazione Romics d’Oro è in programma domenica 12 aprile. Il Premio Romics Special, che rende omaggio ad artiste, artisti e professionisti che si siano distinti nell’esplorazione di nuovi mondi e personaggi, aprendo nuove frontiere creative al mercato e sperimentando linguaggi espressivi innovativi viene assegnato a Cassandra Calin, Gigi Cavenago e Alexis Wanneroy. Cassandra Calin, l’artista che ha conquistato milioni di follower con i suoi webcomic capaci di trasformare con ironia le sfide della vita quotidiana in situazioni comiche universali; Gigi Cavenago, talento straordinario del fumetto contemporaneo, celebre per il suo lavoro su Dylan Dog e per le prestigiose collaborazioni internazionali con Marvel e serie quali Love, Death & Robot e Alexis Wanneroy, Supervising Animator del franchise Fortiche autore della serie Arcane, e di grandi blockbuster Dreamworks quali Kung Fu Panda e Dragon Trainer. I tre artisti saranno protagonisti di appuntamenti esclusivi, volti a ripercorrere le evoluzioni del loro percorso artistico. Tra gli attesissimi ospiti dell’edizione, italiani e internazionali: Zerocalcare, il fumettista che ha il fumettista che ha rivoluzionato il graphic novel in Italia; Cecilia Randall, protagonista indiscussa del Fantasy Storico in Italia; Jérémie Almanza, il maestro delle atmosfere gotico-fiabesche, Liang Azha e JingJiang, due delle voci più luminose del fumetto asiatico contemporaneo.

LE MOSTRE DI ROMICS

Nella trentaseiesima edizione di Romics la superficie dedicata alle grandi esposizioni cresce ancora: dalle personali agli approfondimenti sugli artisti premiati fino alle mostre “collettive” dedicate a temi e curiosità dell’entertainment contemporaneo, dal fumetto all’animazione, dal cinema ai games. SPACE JAM CELEBRA 30 ANNI A ROMICS. Romics rende omaggio a un’icona assoluta degli Anni ‘90: Space Jam, il film del 1996, diretto da Joe Pytka con Michael Jordan e Bill Murray, che ha ridefinito l’immaginario collettivo trasformando i Looney Tunes in vere e proprie leggende dello sport e diventando in breve tempo un cult per generazioni di fan. In occasione del 30° anniversario del film, Romics dedica al film un ricco programma: una divertente attività esclusiva per il pubblico, un incontro speciale e una mostra che include opere realizzate dagli studenti dell’Istituto Europeo di Design di Roma ispirate all’universo di Space Jam, che tornerà al cinema con un evento speciale dal 4 al 6 maggio. In collaborazione con Warner Bros. Entertainment Italy.LORENZO MATTOTTI. LINEE, COLORI, VISIONI. La mostra propone un’immersione nelle forme e nei colori dell’universo visivo di Mattotti attraverso una selezione di immagini stampate in grande formato che accompagnano il visitatore in alcuni momenti cardine della sua carriera artistica. Il percorso mette in dialogo opere provenienti da ambiti diversi – fumetto, animazione e illustrazione editoriale – restituendo la straordinaria capacità dell’artista di trasformare la narrazione visiva in esperienza sensoriale. A partire da Fuochi (1984), opera fondamentale che ha rivoluzionato il linguaggio del fumetto europeo a una selezione di copertine realizzate per The New Yorker, fino alle immagini del lungometraggio di animazione La famosa invasione degli orsi in Sicilia (2019). THE ART OF… SARA PICHELLI. Alle “pareti parlanti” con alcune delle tavole più iconiche del lavoro di Sara Pichelli su Spider-man e sul Miles Morales di cui è co-creatrice insieme a Brian Michael Bendis, si sommano in mostra i comics e le visualizzazioni di altri grandi eroi del fumetto targato Marvel, dagli Avengers a X-Men. Illustrazioni e tavole in bianco e nero e a colori in cui il dinamismo e l’eclettismo dell’artista, pluripremiata “Marvel Young Gun” italiana, compongono un retablo di storie epiche e quotidiane dal segno inconfondibile.GIGI CAVENAGO, DAI COMICS ALL’ANIMAZIONE INTERNAZIONALE.Un intenso percorso visivo nell’immaginazione di Gigi Cavenago: dai numerosi progetti per Dylan Dog alle serie con Orfani e Magic Order passando all’animazione con How Zeke got religion, Death & Robot e al cinema con Spider-man. Across the Spiderverse. Un viaggio coloratissimo, dinamico e travolgente che attraversa tutti i linguaggi disegnati del visual storytelling e restituisce lo sguardo di un artista poliedrico e di uno dei più grandi talenti italiani premiati in tutto il mondo. OOPS! LIFE MOMENTS. IRONIA E FUMETTI DI CASSANDRA CALIN. Il percorso espositivo si snoda in due sezioni. La prima presenta una selezione delle celebri illustrazioni dell’artista, dedicate alle esperienze comuni della vita adulta e delle relazioni. Le sue illustrazioni nascono spesso da situazioni comuni — momenti di imbarazzo sociale, insicurezze personali, relazioni e piccole frustrazioni della vita adulta — che l’autrice rielabora con uno sguardo ironico e profondamente empatico. La seconda sezione è dedicata al lavoro sul graphic novel The New Girl (2024), racconto di formazione che affronta con sensibilità e umorismo temi come l’immigrazione, l’identità culturale e l’adolescenza. La mostra include inoltre studi preparatori e, in anteprima per l’Italia, la copertina e alcune pagine del secondo volume del libro in uscita il prossimo ottobre. SUPERHEROINES – POP, CULT & IMAGINATION. I personaggi femminili più iconici del fumetto americano e le loro fonti di ispirazione (mitologia, pubblicità, sport e moda), le loro evoluzioni (nelle diverse serie/age in mano ad artisti diversi) e le loro contaminazioni transmediali (fumetto, videogame e cinema). In esposizione: tavole e illustrazioni originali di artisti internazionali (da Joe Bennet a Gabriele Dell’Otto, da Darick Robertson a Emanuela Lupacchino, da John Romita Jr. a Elena Casagrande, da Scott Eaton a Simone Bianchi) con fumetti rari e grandi statue da collezione. In collaborazione con CArt Gallery e Statue Collector.

GLI EVENTI SPECIALI

PREMIO ROMICS DEL FUMETTO E DELLE NARRAZIONI PER IMMAGINI. Il Premio Romics del Fumetto e delle Narrazioni per Immagini giunge alla sua ventiquattresima edizione confermandosi un punto di riferimento imprescindibile nel panorama editoriale, che da quest’anno include inoltre opere illustrate e di saggistica e opere spiccatamente transmediali. Realizzato sotto gli auspici del Centro per il libro e la lettura, istituto autonomo del Ministero della Cultura, il concorso ha visto quest’anno la partecipazione di ben ottantatré opere, a testimonianza della vitalità e della qualità della produzione contemporanea. A decretare i vincitori tra i quarantasei titoli finalisti già annunciati sarà una giuria di altissimo profilo, composta da Enrico Fornaroli (Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Bologna), Sabrina Perucca e Max Giovagnoli (Direttori Artistici di Romics), Paola Seghi (Responsabile dell’Area Servizi presso AIE/Ediser) e Giuseppe Iannaccone (Presidente del Centro per il libro e la lettura). La grande novità è rappresentata dal Premio del Pubblico, che permetterà alla community di appassionati di partecipare attivamente al riconoscimento delle opere più amate attraverso una votazione online. Il prestigio del Premio si estenderà oltre i giorni della manifestazione grazie al tour promozionale RomicsOFF, un percorso culturale itinerante che coinvolgerà festival di settore, scuole e biblioteche sul territorio nazionale, con l’obiettivo di sostenere la circolazione delle opere e ampliare il pubblico di lettori. Tutti i titoli iscritti al Premio Romics del Fumetto e delle Narrazioni per Immagini saranno protagonisti di una mostra espositiva. La Cerimonia di Premiazione, durante la quale verranno annunciati i titoli vincitori si terrà sabato 11 aprile 2026. DISEGNIAMO IL MAGGIO – CONTEST PER ILLUSTRATORI. Grande successo per la quarta edizione del concorso, nato dalla sinergia tra Romics e il Centro per il libro e la lettura per l’immagine della campagna nazionale de Il Maggio dei Libri 2026. Tra le moltissime opere candidate, la Giuria ha selezionato le 15 finaliste che saranno al centro di una mostra dedicata durante il Festival. Il vincitore, il cui lavoro diventerà l’immagine ufficiale de Il Maggio dei Libri 2026, verrà premiato durante la cerimonia di premiazione di sabato 11 aprile 2026. ZEROCALCARE – IERI, OGGI, DOMANI. Michele Rech, tra i più influenti narratori contemporanei e icona del fumetto internazionale, sabato 11 aprile sarà protagonista di un atteso confronto col pubblico guidato dal giornalista Riccardo Corbò. L’incontro racconta il percorso artistico di Zerocalcare, dal fumetto indipendente alle celebri serie animate, analizzando con ironia e sincerità il suo impatto culturale e artistico. Per l’occasione, l’autore incontrerà i fan con una sessione esclusiva di Meet&Greet e dediche a numero chiuso su prenotazione. KITSUNE – IL POTERE DELLA VOLPE. Sabato 11 aprile l’autrice fantasy Cecilia Randall presenta in anteprima assoluta Kitsune – Il potere della volpe (Gribaudo), nuovo capitolo del suo affascinante fantasy ucronico tra mitologia giapponese, azione e magia. L’autrice guiderà il pubblico nel dietro le quinte del romanzo, svelando le ispirazioni nate tra i viaggi di Marco Polo e l’immaginario di anime e manga. IL ROMANESCO NELLE STORIE DI “TOPOLINO”. La magia del mondo Disney incontra il fascino del dialetto romano nel volume Il romanesco nelle storie di Topolino presentato in anteprima sabato 11 aprile in collaborazione con Panini Disney. Il protagonista assoluto è Paperugantino, impegnato in una divertente commedia in due atti scritta e disegnata da Marco Gervasio, accompagnata da un’avventura “fuori porta” tutta da gustare. Durante l’incontro l’autore si confronterà con il professore Daniele Baglioni, che ha curato la traduzione in dialetto e Barbara Garufi, redattrice Disney per Panini Comics.SHOWCASE LIANG AZHA: FRA LOVE LETTERS, SPICY E WEBTOON. Liang Haza racconta i suoi numerosi progetti in corso e futuri: Le Love Letters, Fortune Kitten’s, Soul Sealer su Webtoon, i nuovi volumi usciti in Italia e tutti gli altri numerosi lavori. L’ evento è in programma domenica 12 aprile in collaborazione con Jundo Editore, che pubblica in Italia anche un’altra amatissima artista di BL, JingJiang, che incontrerà i suoi lettori nei giorni di manifestazione. TRA FANTASTICO E ECOLOGICO: LA SERIE GREENWOOD. Un evento speciale dedicato al secondo volume della serie GreenWood (Tunué) – Il concorso, incentrato su ecologia e magia. Protagonista sarà lo straordinario disegnatore Jérémie Almanza, che svela i segreti della sua arte. Un’occasione imperdibile per scoprire dal vivo lo stile unico di Almanza e l’universo pedagogico creato da Barbara Canepa e Anaïs Halard. TRA MENTE E CUORE – LIBERIAMOCI DALLE NARRAZIONI TOSSICHE SULL’AMORE. Torna a Romics “Tra mente e cuore”, per proseguire l’esplorazione delle emozioni nel nostro tempo con un progetto sull’importanza delle parole che usiamo per descrivere la realtà e di quanto siano importanti per abbattere gli stereotipi di genere. Amore è la parola più usata ed anche abusata, e la sfida che proponiamo è di aprire un dialogo su cosa Non È! e cosa È! l’amore, invitando le persone giovani e giovanissimi, a partecipare attivamente. In uno spazio polifunzionale, le persone potranno contribuire a un grande wall con disegni, riflessioni, parole, che insieme all’intervento di autrici e autori, nei quattro giorni del festival, daranno voce ad un’opera che si proporrà come riflessione condivisa e creativa sulle relazioni. GIORGIO VANNI – LIVE. Una performance live dedicata ai grandi successi di Pokémon, Dragon Ball e One Piece, per una vera festa collettiva. Sabato 11 aprile un appuntamento imperdibile tra nostalgia e cultura pop, capace di unire fan di ogni età in un viaggio nel cuore dell’animazione con Giorgio Vanni. ROMICS GRAN GALA’ DEL DOPPIAGGIO. Il Romics Gran Galà del Doppiaggio torna per la sua ventunesima edizione sabato 11 aprile e celebra le voci del doppiaggio italiane. I prestigiosi Premi alla Carriera saranno conferiti a Vittorio Stagni, interprete storico di icone come Kif di Futurama, e Fabrizia Castagnoli, voce di grandi attrici come Julianne Moore e Anjelica Huston e direttrice di spicco. Il Premio Andrea Quartana viene conferito a Luisa D’Aprile, voce, tra le tante, di Tamara in Occhi di Gatto, Stefano Benassi, voce di Colin Firth e Gerard Butler riceverà il Premio Vittorio De Angelis; Il Premio come Miglior Assistente di Doppiaggio va a Maurizio Picchio, quello per Miglior Fonico di Doppiaggio a Maurizio Solofra. Il Premio Vocine del futuro sarà assegnato a Gabriele Tonti, Angelica Tuccini, Luna Tosti. L’evento, condotto da Perla Liberatori, vedrà una giuria di qualità premiare le categorie in concorso. Un appuntamento imprescindibile per rendere omaggio ai protagonisti del doppiaggio italiano. LE VOCI DAL SOTTOSOPRA – STRANGER THINGS. Un incontro dedicato al fenomeno globale Stranger Things. Sabato 11 aprile, le voci italiane che hanno reso iconici i protagonisti della serie cult si confronteranno con il pubblico per svelare i segreti del doppiaggio e il dietro le quinte delle avventure più amate di Netflix. Con Alessandro Budroni (voce del Capo Jim Hopper), Davide Perino (Henry Creel/Vecna) e Sofia Fronzi (Holly Wheeler). LE VOCI ITALIANE DI K-POP DEMON HUNTERS. Domenica 12 aprile un incontro speciale, dedicato al lungometraggio animato, premiato ai recenti Oscar come miglior film d’animazione e per la migliore canzone originale, con i doppiatori ufficiali Giorgia Brunori (Rumi), Beatrice Maruffa (Zoey), Camilla Marcucci (Mira) e Danny Francucci (Abs Saja Boys) che sveleranno i segreti del dietro le quinte di K-Pop Demon Hunters tra curiosità tecniche e aneddoti inediti.L’HORROR PIÙ ATTESO DELLA PRIMAVERA: LEE CRONIN – LA MUMMIA. In collaborazione con Warner Bros. Entertainment Italy, Lee Cronin – La Mummia, scritto e diretto da Lee Cronin e in sala dal prossimo 15 aprile, sarà protagonista a Romics con un incontro speciale in programma sabato 11 aprile con giornalisti ed esperti dell’horror e una divertente installazione che ci farà sperimentare in prima persona le radici più profonde dello spaventoso immaginario del regista di La Casa – Il risveglio del male.I CAVALIERI DELLO ZODIACO CELEBRATION. Domenica 12 aprile un tributo speciale dedicato al quarantesimo anniversario de I Cavalieri dello Zodiaco con lo storico doppiatore di Pegasus, Ivo De Palma, l’illustratore Paolo Barbieri, la saggista Valeria Arnaldi e la band dei Raggi Fotonici. Un evento imperdibile che ripercorrerà decenni di successi tra manga, serie TV e sigle iconiche.

L’ARTIST ALLEY E LA SELF AREA. Crescono gli spazi dedicati ai grandi autori e alle autoproduzioni: l’Artist Alley, nel padiglione 7 accoglierà oltre sessanta artisti, con ospiti di rilievo nazionale e internazionale e occasioni di incontro diretto con il pubblico; tra i presenti Sergio Algozzino, Francesco Barbieri, Cristiano Cucina, Maurizio Di Vincenzo, Francesca Ficorilli, Simone Gabrielli, Marco Gervasio, Cristiana Leone, Valerio Piccioni, Federica Salfo e tanti altri. La Self Area, sempre più laboratorio creativo del Festival, conferma la propria crescita come spazio imprescindibile per chi vive e rinnova il linguaggio dell’autoproduzione. Edizione dopo edizione si afferma come un punto d’incontro dinamico, dove idee indipendenti prendono forma e dialogano direttamente con il pubblico. Quest’anno la Self Area accoglierà nel Padiglione 6 oltre sessantaquattro autori e autrici indipendenti e venticinque collettivi, offrendo una panoramica vivace e variegata di graphic novel autoprodotti, fanzine, stampe artistiche, edizioni limitate e progetti originali. Un luogo in cui sperimentazione, libertà espressiva e ricerca si intrecciano.

TRA GLI HIGHLIGHTS DA NON PERDERE

In collaborazione con la casa editrice Tunué le autrici Beatrice Bassoli, Valeria Moccia e Bianca Alessi presentano Nebula; Silvia Vecchini e Sualzo, in collaborazione con Gallucci Editore, propongono una lezione di fumetto con Gaetano e Zolletta; Simone Pace (Fujakkà) e Valentina Galluccio (Belmiele) presentano con Edizioni BD due opere che esplorano mondi sospesi tra mito, guerra e allucinazione; attraverso le opere di Otto Gabos dedicate a Klimt e Schiele un incontro che analizza l’evoluzione del graphic novel biografico; Lorenzo Coltellacci e Mattia Tassaro, insieme a Tito Faraci, presentano per Feltrinelli Comics la trilogia di graphic novel dedicata a Joy Division, The Cure e David Bowie. Dynit racconta una panoramica sulle loro prossime attività nel campo dei manga e dell’animazione giapponese. In collaborazione con Star Comics due panel dedicati al manga europeo e alle sue eccellenze: nel primo, gli autori di Manga Issho tra cui Veronica Marana, aka Poise, Alessandro Atzei, Aurora Fiore aka Skenny sveleranno i segreti creativi dietro il quinto volume della celebre rivista antologica; nel secondo, i team artistici di Awarè e Per la pioggia e tutto il resto guideranno il pubblico tra le atmosfere magiche della città di MokMok; tra i presenti Manuele Morlacco, Lidia Bolognini e Federica Pustizzi. In collaborazione con Mondadori, 151eg (Enrico Gamba), in compagnia di Lorenzo Prattico, analizza 151 film tra capolavori celebri e gemme nascoste; Gigaciao porta live il format Casa Gigaciao, per la prima volta il podcast della casa editrice sarà protagonista sul palco con Sio, Dado e Fraffrog; Cecilia Randall, Paolo Barbieri e Sabrina Gabrielli (I doni di Ananke – Tunué) si confrontano sulla forza del mito nel fantasy contemporaneo. Tito Faraci e Enrico Faccini con una pungente satira sociale, esplorano professioni improbabili e turni impossibili con la serie Gli allegri mestieri di Paperino (Panini Disney); Scuola Romana dei Fumetti con Avis Comunale Roma e Roma Capitale presentano La Storia di Mary, fumetto realizzato per sensibilizzare la donazione del plasma; S.C. Alder presenta in anteprima il fantasy epico L’arrampicacielo, Bryonee e le Terre dei Meleti. Un incontro imperdibile sul rapporto tra musica e fumetti sarà l’intervista con il cantautore romano Eddie Brock intitolato Amarsi è la rivoluzione. Al rapporto tra disegno e altri media saranno dedicati il duetto “Chiedilo al maestro”, conversazione tra i due registi Marino Guarnieri (Gatta Cenerentola) autore Tunuè e Bill Plympton, e “Grandi personaggi che prendono vita”, con la game designer Rhianna Pratchett e il regista e animatore francese Alexis Wanneroy. Due incontri speciali con Elena Casagrande e Emanuela Lupacchino dedicati alle loro opere presenti in mostra e in particolare all’uso di pose cinematiche e di costumi ispirati al cinema e all’entertainment. Tutti gli ospiti che prenderanno parte alla 36^ edizione di Romics sono online su www.romics.it. Tra i film presenti in fiera con divertenti attivazioni per il pubblico ci saranno inoltre Masters of the Universe, in collaborazione con Eagle Pictures, The Long Walk – Se ti fermi muori, in collaborazione con Adler Entertainment e Finché morte non ci separi 2, in collaborazione con The Walt Disney Company Italia. I Raggi Fotonici, storica cartoon-band italiana, festeggiano trent’anni di carriera tra sigle TV e colonne sonore iconiche, ripercorrendo i successi che hanno segnato intere generazioni di telespettatori. Tornano il Romics Cosplay Award, la gara cosplay che, tra i tanti premi in palio, seleziona il rappresentante singolo che rappresenterà l’Italia alla finale mondiale del Cosplay Central Crown Championships 2026 (MCM Comic Con di Londra) e il K-Pop Contest Italia – Special Romics, realizzato in collaborazione con KCI che omaggi il ritmo, l’allegria e lo stile del K-Pop. Si arricchisce di appuntamenti l’Area Kids, lo spazio dedicato alle famiglie e ai più piccoli con tantissimi laboratori di disegno, alcuni dei quali realizzati in collaborazione con Giunti Editore, Tunué, GigaCiao e Gallucci Editore. Confermato anche il Romics Cosplay Kids, la sfilata cosplay dedicata ai più giovani.L’area gaming di Romics torna protagonista con un’offerta ricca e trasversale, tra grandi classici, novità attesissime e titoli per tutti i gusti. Ampio spazio al free play con postazioni Wii Sport su Wii, Mario Kart World su Nintendo Switch 2 e un’ampia selezione su PlayStation 5 con EA Sports FC 26, FC 24, Dragon Ball Sparking! Zero, Tekken 8 e Mortal Kombat 11. Non mancano gli eSport con League of Legends e 2XKO, il nuovo picchiaduro di Riot Games. A completare l’esperienza, una selezione di indie game di successo, tra cui Ender Lilies e il seguito Ender Magnolia, il gioco dedicato a Terrifier, titoli horror come Tormented Souls, Luto e Layers of Fear, e FPS originali e divertenti come High on Life. A Romics arriva King of the pitch, l’evento esclusivo di Lega Serie A e Infront Italy dedicato agli appassionati di EA SPORTS FC™ 26. I visitatori potranno sfidarsi in rapidi match 1vs1 nelle postazioni di qualificazione: i più veloci a vincere otterranno il diritto di sfidare il “boss finale”, ovvero uno dei pro-player della eSerie A Goleador. Tra i Creator presenti solo per citarne alcuni, anche Cicciogamer, Yakinop, 151eg, Lorenzo Prattico, Cartonacci e Luca Bellagamba che attenderanno i più giovani per sessioni di meet&Greet e firmacopie.



ROMICS 36: AL CENTRO DELL’IMMAGINARIO TRA POP CULTURE, INNOVAZIONE E CELEBRAZIONI LEGGENDARIE

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Inquadra il QR Code e scarica il comunicato stampa della 36^ edizione di Romics:

Romics è organizzata da Fiera Roma e ISI.Urb.

Con il supporto di Regione Lazio, Lazio Innova e Camera di Commercio di Roma (tramite la sua Azienda Speciale, Sviluppo e Territorio)

Con il Patrocinio Ministero della Cultura e del Centro per il libro e la lettura.

Partner: Warner Bros. Discovery, IOEA – International Otaku Expo Association, World Cosplay Summit, Heroes – International Film Festival, I Castelli Animati, Città dell’Animazione.

Media Partner: RAI, Lo Spazio Bianco, Passion4Fun, Comingsoon.it, Movieplayer.it, Atac, Radio Globo.

Content Partner: RAI NEWS 24

Romics è una fiera internazionale certificata da ISFCERT – Istituto Certificazione Dati Statistici Fieristici, ente ufficiale riconosciuto da Accredia.

INFORMAZIONI IN BREVE



Quando: da giovedì 9 a domenica 12 aprile dalle ore 10:00 alle 20:00.

Dove: Fiera Roma, Via Portuense 1645, 00148 Roma, ingresso Nord ed ingresso Est (tutti i giorni)

Organizzatori: Fiera Roma e ISI.URB

Ingresso: L’accesso alla manifestazione sarà consentito esclusivamente ai visitatori che avranno acquistato preventivamente il biglietto. I biglietti sono acquistabili esclusivamente dal sito www.romics.it o presso i rivenditori autorizzati Vivaticket.

Costo dei biglietti:

Giovedì e venerdì € 12.00 (+ € 1.50 di commissione)

Sabato e domenica € 15.00 (+ € 1.50 di commissione)

Abbonamento 4 giorni € 40.00 (+ € 1.50 di commissione)



Aggiornamenti:

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Contatti:

Mail: info@romics.it

Tel: 06.93956069 / 06.9396007