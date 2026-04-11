Se stai pensando di andarci all’ultimo minuto, controlla subito la disponibilità dei biglietti online: il weekend è sempre molto affollato e i ticket possono esaurirsi rapidamente.

Con oggi, 11 aprile 2026, Romics 2026 è nel pieno del suo svolgimento e si conferma uno degli eventi più attesi per gli appassionati di fumetti, cinema, animazione e videogiochi. In corso alla Fiera di Roma dal 9 al 12 aprile, questa 36ª edizione offre un programma ricchissimo tra ospiti internazionali, mostre, cosplay ed eventi speciali.

Biglietti Romics 2026: dove acquistarli

I biglietti per Romics 2026 sono disponibili esclusivamente:

in prevendita online

presso i punti vendita autorizzati VivaTicket

👉 Non è prevista la vendita diretta in loco, quindi chi vuole partecipare deve acquistare il ticket in anticipo.

Informazioni pratiche per l’ingresso

📌 Location: Fiera di Roma

🚪 Ingressi disponibili: Nord ed Est

📅 Date: fino a domenica 12 aprile 2026

Con oltre 400 espositori distribuiti in 5 padiglioni, l’evento offre un’esperienza immersiva tra stand di fumetti, gadget, videogiochi e collezionismo.

Perché partecipare (anche all’ultimo giorno)

Anche se siamo già a metà evento, il weekend è il momento clou. Proprio oggi, sabato 11 aprile, si tengono alcuni degli appuntamenti più importanti:

Celebrazioni dei Romics d’Oro con artisti come Lorenzo Mattotti, Sara Pichelli e Victor Perez

Incontro con Zerocalcare

Concerto di Giorgio Vanni alle 18:45

Gran Galà del Doppiaggio e Premio Romics del Fumetto

Cosplay, mostre e cultura pop

Romics non è solo acquisti: è anche esperienza. Tra le attività:

Raduni cosplay dedicati a saghe famose come anime, videogiochi e serie TV

Mostre tematiche come The Art of Sara Pichelli e Superheroines – Pop, Cult & Imagination

Eventi speciali dedicati a serie come Stranger Things

Ultima occasione: domenica 12 aprile

Se non sei ancora andato, hai ancora tempo: domani è l’ultimo giorno. In programma: