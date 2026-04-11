Se stai pensando di andarci all’ultimo minuto, controlla subito la disponibilità dei biglietti online: il weekend è sempre molto affollato e i ticket possono esaurirsi rapidamente.
Con oggi, 11 aprile 2026, Romics 2026 è nel pieno del suo svolgimento e si conferma uno degli eventi più attesi per gli appassionati di fumetti, cinema, animazione e videogiochi. In corso alla Fiera di Roma dal 9 al 12 aprile, questa 36ª edizione offre un programma ricchissimo tra ospiti internazionali, mostre, cosplay ed eventi speciali.
Biglietti Romics 2026: dove acquistarli
I biglietti per Romics 2026 sono disponibili esclusivamente:
- in prevendita online
- presso i punti vendita autorizzati VivaTicket
👉 Non è prevista la vendita diretta in loco, quindi chi vuole partecipare deve acquistare il ticket in anticipo.
Informazioni pratiche per l’ingresso
- 📌 Location: Fiera di Roma
- 🚪 Ingressi disponibili: Nord ed Est
- 📅 Date: fino a domenica 12 aprile 2026
Con oltre 400 espositori distribuiti in 5 padiglioni, l’evento offre un’esperienza immersiva tra stand di fumetti, gadget, videogiochi e collezionismo.
Perché partecipare (anche all’ultimo giorno)
Anche se siamo già a metà evento, il weekend è il momento clou. Proprio oggi, sabato 11 aprile, si tengono alcuni degli appuntamenti più importanti:
- Celebrazioni dei Romics d’Oro con artisti come Lorenzo Mattotti, Sara Pichelli e Victor Perez
- Incontro con Zerocalcare
- Concerto di Giorgio Vanni alle 18:45
- Gran Galà del Doppiaggio e Premio Romics del Fumetto
Cosplay, mostre e cultura pop
Romics non è solo acquisti: è anche esperienza. Tra le attività:
- Raduni cosplay dedicati a saghe famose come anime, videogiochi e serie TV
- Mostre tematiche come The Art of Sara Pichelli e Superheroines – Pop, Cult & Imagination
- Eventi speciali dedicati a serie come Stranger Things
Ultima occasione: domenica 12 aprile
Se non sei ancora andato, hai ancora tempo: domani è l’ultimo giorno. In programma:
- Omaggio ai 40 anni de I Cavalieri dello Zodiaco
- Incontri con doppiatori e artisti
- Ultime occasioni per acquistare gadget e pezzi da collezione