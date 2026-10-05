Romics 2026: il grande successo per i 25 anni del festival capitolino dedicato al mondo del fumetto celebrato anche dal sindaco.

Si è appena chiusa un’edizione speciale di Romics: i 25 anni della manifestazione diventano l’occasione per celebrare un successo che coinvolge Roma e il pubblico. Un anniversario importante, sottolineato anche dalla presenza del sindaco della Città Eterna. Il festival saluta così questa tappa della propria storia, confermando il legame con la città e la capacità di richiamare appassionati di generazioni diverse. Ma cosa ha reso speciale l’appuntamento del 2026?

Romics: quattro giorni e un grande successo per l’edizione 2026, tra fumetti, cinema e videogiochi

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La 37ª edizione di Romics si è svolta dall’1 al 4 ottobre 2026 alla Fiera di Roma, trasformando il polo espositivo in un grande punto d’incontro per gli appassionati di fumetto, animazione, cinema e videogiochi.

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Oltre 400 espositori hanno animato cinque padiglioni, distribuiti su più di 70.000 metri quadrati. Il programma ha riunito ospiti internazionali, anteprime esclusive e iniziative rivolte a persone di ogni età.

Nato nel 2001, Romics ha accompagnato la crescita di questi linguaggi, coinvolgendo nel tempo appassionati, professionisti e operatori e conquistando un posto tra le principali rassegne internazionali del settore. Una festa dell’immaginario costruita per unire curiosità, passioni e creatività.

Per celebrare l’anniversario, il sindaco Roberto Gualtieri ha consegnato agli organizzatori una medaglia commemorativa. Il primo cittadino della Capitale ha sottolineato il contributo del festival alla vita culturale romana e nazionale, evidenziando il ruolo della creatività come occasione d’incontro e dialogo tra i popoli. Durante la visita ha inoltre consegnato il Romics d’Oro a Takeshi Koike, autore di Lupin the IIIrd.

Photo Credits: Alessia Malorgio

Photo Credits: Alessia Malorgio

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