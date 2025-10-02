Torna l’appuntamento più atteso dagli appassionati di fumetti, cinema, videogiochi, cosplay e cultura pop: Romics 2025, la grande fiera internazionale che si svolge due volte l’anno nella Capitale. L’edizione autunnale, la 35ª della sua storia, si terrà dal 2 al 5 ottobre 2025 presso la Nuova Fiera di Roma.

Un programma ricchissimo

Quattro giornate di eventi, anteprime e spettacoli che trasformeranno Roma in un punto di riferimento per fan e professionisti del settore.
Tra le novità più attese:

  • Romics Special con premi dedicati a grandi artisti come Jason Shiga, Bastien Vivès e Martin Quenehen.
  • Mostre esclusive, come Buon Compleanno Peanuts! e il percorso sui 40 anni di Lupo Solitario.
  • Spazi tematici dedicati a mutanti e metaumani.
  • Tributi a saghe e personaggi iconici: Toy Story, Febbre da Cavallo, Braccio di Ferro.
  • Eventi musicali speciali, tra cui il live di Cristina D’Avena insieme ai Gem Boy.

Il programma completo e aggiornato è disponibile sul sito ufficiale di Romics.

Gli ospiti di ottobre 2025

La kermesse ospiterà protagonisti internazionali del fumetto e del cinema, tra cui:

  • Jason Shiga – autore delle serie Demon e AdventureGame Comics.
  • Bastien Vivès e Martin Quenehen – il duo creativo dietro al nuovo Corto Maltese.
  • Scott Derrickson – regista di Doctor Strange e del nuovo horror Black Phone 2.
  • Cristina D’Avena, amatissima voce delle sigle dei cartoni animati.

Biglietti Romics 2025: prezzi e modalità

I ticket sono disponibili solo in prevendita online o presso i punti vendita Vivaticket.

  • Ingresso giornaliero: €12 (giovedì e venerdì), €15 (sabato e domenica) + €1,50 di prevendita.
  • Abbonamento 4 giorni: €40 + €1,50 di prevendita (un ingresso al giorno).
  • Ingresso gratuito: bambini fino a 5 anni e disabili con invalidità al 100% (da ritirare presso gli Help Desk).

I biglietti non sono nominativi e non esistono pacchetti famiglia.

Orari e accessi

  • Apertura: ore 10:00
  • Chiusura: ore 20:00 (ultimo ingresso alle 19:00)
  • Ingressi pedonali: Nord ed Est della Fiera di Roma.

Come arrivare alla Fiera di Roma

  • In auto: dal GRA, uscita 30 (Roma-Fiumicino) e indicazioni per Fiera di Roma.
  • In treno: fermata “Fiera di Roma” sulla linea regionale FL1 (collegata con Termini, Tiburtina, Trastevere e Fiumicino Aeroporto).
  • In bus: linee dedicate con fermata vicino ai padiglioni durante i giorni dell’evento.