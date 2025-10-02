Torna l’appuntamento più atteso dagli appassionati di fumetti, cinema, videogiochi, cosplay e cultura pop: Romics 2025, la grande fiera internazionale che si svolge due volte l’anno nella Capitale. L’edizione autunnale, la 35ª della sua storia, si terrà dal 2 al 5 ottobre 2025 presso la Nuova Fiera di Roma.
Un programma ricchissimo
Quattro giornate di eventi, anteprime e spettacoli che trasformeranno Roma in un punto di riferimento per fan e professionisti del settore.
Tra le novità più attese:
- Romics Special con premi dedicati a grandi artisti come Jason Shiga, Bastien Vivès e Martin Quenehen.
- Mostre esclusive, come Buon Compleanno Peanuts! e il percorso sui 40 anni di Lupo Solitario.
- Spazi tematici dedicati a mutanti e metaumani.
- Tributi a saghe e personaggi iconici: Toy Story, Febbre da Cavallo, Braccio di Ferro.
- Eventi musicali speciali, tra cui il live di Cristina D’Avena insieme ai Gem Boy.
Il programma completo e aggiornato è disponibile sul sito ufficiale di Romics.
Gli ospiti di ottobre 2025
La kermesse ospiterà protagonisti internazionali del fumetto e del cinema, tra cui:
- Jason Shiga – autore delle serie Demon e AdventureGame Comics.
- Bastien Vivès e Martin Quenehen – il duo creativo dietro al nuovo Corto Maltese.
- Scott Derrickson – regista di Doctor Strange e del nuovo horror Black Phone 2.
- Cristina D’Avena, amatissima voce delle sigle dei cartoni animati.
Biglietti Romics 2025: prezzi e modalità
I ticket sono disponibili solo in prevendita online o presso i punti vendita Vivaticket.
- Ingresso giornaliero: €12 (giovedì e venerdì), €15 (sabato e domenica) + €1,50 di prevendita.
- Abbonamento 4 giorni: €40 + €1,50 di prevendita (un ingresso al giorno).
- Ingresso gratuito: bambini fino a 5 anni e disabili con invalidità al 100% (da ritirare presso gli Help Desk).
I biglietti non sono nominativi e non esistono pacchetti famiglia.
Orari e accessi
- Apertura: ore 10:00
- Chiusura: ore 20:00 (ultimo ingresso alle 19:00)
- Ingressi pedonali: Nord ed Est della Fiera di Roma.
Come arrivare alla Fiera di Roma
- In auto: dal GRA, uscita 30 (Roma-Fiumicino) e indicazioni per Fiera di Roma.
- In treno: fermata “Fiera di Roma” sulla linea regionale FL1 (collegata con Termini, Tiburtina, Trastevere e Fiumicino Aeroporto).
- In bus: linee dedicate con fermata vicino ai padiglioni durante i giorni dell’evento.