Romeow Cat Bistrot: il locale romano per gli amanti dei gatti

A Roma, nel quartiere Ostiense, si trova un locale davvero originale, perfetto per chi ha la passione per gli animali, specialmente se si tratta di gatti. Ecco il menù che potrete gustare in questo insolito bistrot romano

Romeow Cat Bistrot, fusa e cibo vegan a volontà

Amanti del buon cibo (vegano) e delle coccole, sappiate che in zona Ostiense a Roma, a due passi dal Gazometro, sorge un posto da favola che si chiama Romeow Cat Bistrot che ha una missione speciale: offrire cioè ai commensali un’esperienza culinario-sensoriale unica.

In questo suggestivo locale, infatti, si propongono piatti vegani seguendo la stagionalità delle materie prime e fornendo ai clienti standard elevatissimi, ma non si disdegna la buona compagnia di 6 micioni – tutti raccolti dai gattili – che sono i veri padroni di casa.

Esiste infatti un vademecum che gli avventori sono tenuti a rispettare al fine di trascorrere una serata indimenticabile per il palato e non solo, come non rincorrere i gatti tra i tavoli, non scattare loro troppe foto con il flash e anzi aspettare che si avvicinino loro per le fusa. Romeow e i suoi 5 amichetti a quattro zampe sono liberi infatti di circolare per il delizioso bistrot, tuttavia si riservano di stare un po’ per conto loro quando il ristorante è pienissimo o magari per lasciare la giusta privacy alle coppiette.

Romeow Cat Bistrot, menù estivo 2020

ANTIPASTI

Fagottini di melanzane con ricotta di mandorle, pesto al basilico e pistacchi tostati

Insalata coleslaw di pulled jack fruit e salsa rosa

Cialde soffici di tofu leggermente speziate con cremoso al sesamo tostato, champignon freschi al limone e friggitelli al forno

Tortino di patate e zucchine con cuore cremoso e cavolo viola

Falafel di carota, prezzemolo e cumino con hummus di zucchine e crema Tzatziki Gluten free 100% RAW solo a cena

PRIMI

Pad Thai: fettuccine di riso con verdure saltate, coriandolo, tamarindo, arachidi tostate e succo di lime

Linguina trafilata in oro del Pastificio Verrigni, con pesto homemade, limone fermentato e semi di zucca

Pici acqua e farina al pomodorino bruciato, alga nori e contrasto agrodolce di cipolla rossa

Orecchiette acqua e farina, datterino giallo, peperoni, cicoria e basilico

Spaghetti di zucchine con salsa di pomodoro fresco e basilico, melanzane marinate e croccante di anacardi 100% RAW SOLO A CENA

SECONDI:

Friggitelli farciti di anacardi ed erbe aromatiche su crema di peperone al limone

Straccetti di seitan fatto in casa saltati, mandorle, patata dolce e pomodoro ciliegino

Jack fruit in salsa tartara, zucchine marinate al sesamo tostato su pomodori verdi fritti

Tofu bio Otani scottato all’aceto di lamponi, fagiolini croccanti e soupe d’oignon

Raw pizza con pomodoro, funghi champignon, pesto di basilico e pistacchio, rucola, cipolla e formaggio di anacardi 100%

RAW SOLO A CENA

CONTORNI:

Patatas bravas pepe rosa e lime

Greek Salad: misticanza, olive nere, cipolla rossa, vegan feta cheese, pomodoro e salsa tzatzichi

Avocado, patate,cipollotto fresco, fagiolini e maionese al basilico

Insalata di stagione con zucchine marinate alla menta, ravanelli, avocado, pomodoro ciliegino e dressing ai lamponi 100%

MENU’ DEGUSTAZIONE

5 portate a scelta dello chef e 2 assaggi di dolce 45€

Chef Simone Salvo

Raw Chef Daniele Semproni

Romeow Cat Bistrot, prezzi

La rivisitazione dei tipici Cat Cafè che si trovano in Giappone ha però una marcia in più: l’offerta gastronomica è davvero eccellente e i prezzi sono giusti: si va dagli antipasti che si aggirano tra i 6 e gli 8 €, i primi vanno tra gli 8 e il 12 €, i secondi tra i 10 e i 13 € mentre i dolci arrivano fino ai 7 €.