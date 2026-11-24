ROMEO Roma celebra le Feste nel cuore della Capitale con cene di Natale e Capodanno firmate Alain Ducasse e pacchetti esclusivi tra alta cucina, musica dal vivo e ospitalità di lusso.

Le Feste di ROMEO Roma tra cucina d’autore e ospitalità

Nel cuore di Roma, ROMEO Roma presenta un programma dedicato alle festività, dal Natale al Capodanno, in cui l’ospitalità incontra la cucina di Alain Ducasse e dell’Executive Chef Iacopo Iualè. Tra cene d’autore, musica dal vivo e pacchetti soggiorno esclusivi, l’hotel accompagna i suoi ospiti alla scoperta di un Natale e di un inizio anno all’insegna del gusto e dell’eleganza.

La Vigilia di Natale: Le Meraviglie del Natale, Firmate Ducasse

Il calendario delle Feste si apre il 24 dicembre con Le Meraviglie del Natale, Firmate Ducasse, la cena della Vigilia presso Il Ristorante Alain Ducasse Roma. Il menu propone una delicata gelatina di pesce di scoglio con granciporro e caviale Kristal, seguita dalle verdure invernali leggermente dorate con estratto di rosa canina, dallo spaghetto al pil pil di frutti di mare e dall’astice blu alla brace con condimento di pinze e agrumi. A chiudere il percorso, un dessert che combina yuzu confit, sorbetto all’olio di oliva, granita di agrumi e soufflé al cascara di caffè.

Chi desidera trasformare la Vigilia in un’esperienza completa può scegliere il pacchetto Un Natale Tutto ROMEO, che unisce pernottamento, cena della Vigilia al ristorante firmato Alain Ducasse, late check-out e una welcome amenity natalizia dedicata, per vivere la magia del Natale senza rinunciare al comfort dell’ospitalità di lusso.

Esperienze speciali tra Concerto di Natale e soggiorni esclusivi

Accanto alle proposte gastronomiche, ROMEO Roma invita a vivere il periodo natalizio attraverso esperienze di soggiorno che intrecciano ospitalità e momenti unici in città. Il pacchetto ROMEO, Una Sinfonia di Natale in Vaticano include un soggiorno minimo di due notti in suite abbinato alla partecipazione al Concerto di Natale in Vaticano e alla Cena di Gala presso Santo Spirito in Sassia, in programma il 12 dicembre. L’esperienza comprende inoltre late check-out e una speciale welcome amenity natalizia firmata Alain Ducasse.

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Per chi preferisce concentrarsi sulle giornate clou delle Feste, il pacchetto Un Natale Tutto ROMEO permette di abbinare il piacere della tavola all’atmosfera raccolta delle suite, con servizi pensati per rendere il soggiorno ancora più rilassante, come il late check-out e la possibilità di trovare in camera omaggi gastronomici natalizi selezionati.

Capodanno con Ducasse: un incantevole Mezzanotte a Roma

Il percorso delle celebrazioni prosegue il 31 dicembre con Ducasse, Un’incantevole Mezzanotte a Roma, esperienza di alta cucina firmata da Alain Ducasse e dall’Executive Chef Iacopo Iualè, che interpreta la notte di San Silvestro attraverso i principi della Cuisine de la Naturalité, tra ingredienti d’eccellenza e sapori di stagione. Il menu si apre con una gelatina di pesce di scoglio, gambero rosso e caviale Kristal, seguita dagli anolini al tartufo bianco, dal San Pietro grigliato con pil pil ai frutti di mare e dal pollo di Bresse con tartufo nero e salsa Albufera.

Nel finale, protagonista è il cioccolato della Manufacture Alain Ducasse, accompagnato da gelato al grano saraceno e crema al caffè. Il brindisi di mezzanotte con Champagne, affiancato dal panettone Alain Ducasse, celebra l’arrivo del 2027 in uno scenario unico sulla Città Eterna, tra luci, vista suggestiva e un servizio pensato per esaltare ogni dettaglio della serata.

Aspettando Mezzanotte: il primo dell’anno a ROMEO Roma

Per chi desidera prolungare la festa anche al 1° gennaio, Aspettando Mezzanotte è il pacchetto pensato per vivere Capodanno tra gusto e relax. L’offerta comprende pernottamento e cena di Capodanno presso Il Ristorante Alain Ducasse Roma, con musica dal vivo a fare da colonna sonora alla serata. A completare l’esperienza, il late check-out, un late breakfast il 1° gennaio con possibilità di colazione in orario prolungato e una welcome amenity natalizia firmata Alain Ducasse.

Tra cucina d’autore, esperienze esclusive e un’ospitalità attenta a ogni dettaglio, ROMEO Roma accompagna i suoi ospiti attraverso le Feste, dal Natale all’arrivo del nuovo anno, celebrando il piacere di condividere momenti speciali in un’atmosfera unica nel cuore della Capitale.

Foto: Ufficio Stampa