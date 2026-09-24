RPG – Rome Playing Games debutta a Roma con oltre 2.200 tra spettatori e partecipanti, tra gioco, coinvolgimento diretto e nuove esperienze.

Roma si è messa in gioco e lo ha fatto facendo registrare dei numeri importanti: la prima edizione di RPG – Rome Playing Games ha superato quota 2.200 tra spettatori e partecipanti, trasformando il debutto della manifestazione in un appuntamento in grado di richiamare un pubblico numeroso dalla Capitale ma anche dal resto d’Italia. Un esordio che ha portato a Roma una nuova esperienza dedicata al gioco, alla partecipazione e al coinvolgimento diretto.

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RPG – Rome Playing Games: grande successo per i quattro giorni tra teatro, actual play e gioco di ruolo

Organizzato da Eryados con Larp Studio e Fusolab, e con il contributo della Regione Lazio, il festival ha animato Fusolab e Casilino Sky Park, con un appuntamento speciale all’Hacienda.

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Il programma si è aperto il 17 settembre con Il Maestro e Margherita – I manoscritti non bruciano, spettacolo ispirato all’universo di Bulgakov, per poi allargarsi alla scherma e all’actual play. Tra gli eventi più riconoscibili, Drag Queens & Dragons, con Guglielmo Scilla nel ruolo di Master e quattro performer impegnate in una storia fantasy costruita dal vivo.

Uno degli elementi centrali di questa prima edizione è stato il passaggio dello spettatore da osservatore a parte attiva del racconto. Da venerdì a domenica la rassegna di larp da camera ha coinvolto i partecipanti, chiamati a interpretare personaggi e a determinare lo sviluppo delle storie attraverso decisioni e improvvisazione.

Numerosi anche i tavoli di gioco di ruolo, con avventure basate sul D20 System. Spazio infine ai più giovani: il programma Kids ha proposto larp differenziati per fasce d’età e una ludoteca con boardgame e giochi di ruolo dai sei anni in su. Il risultato è stato un racconto collettivo costruito insieme, esperienza dopo esperienza: un’avventura fantastica da condividere e ripetere senz’altro.

@Flavio Mancinelli via HF4

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Photo Credits: Flavio Mancinelli via HF4