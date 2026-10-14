Dal 15 al 18 ottobre Rome Playing Games EXTRA torna a Roma: quattro giorni tra fantasia, giochi e spettacoli per sentirsi veri protagonisti.

A Roma si torna a giocare con un invito rivolto a tutti coloro che vogliono in qualche modo entrare nella storia. Dal 15 al 18 ottobre, Rome Playing Games EXTRA riaccenderà la voglia di divertirsi tra fantasia, giochi e spettacoli, con un festival che mette il pubblico al centro. Quattro giorni per cambiare prospettiva, lasciarsi sorprendere e scoprire quanto possa essere coinvolgente partecipare a un racconto. Un appuntamento per chi cerca qualcosa di diverso in città e vuole sentirsi protagonista.

Rome Playing Games EXTRA: dove si svolge il festival e come partecipare, tra spettacoli interattivi e storie da vivere in prima persona

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Dal 15 al 18 ottobre 2026 il Teatro San Giustino, in viale Alessandrino 144, ospita Rome Playing Games EXTRA. Organizzato da Eryados ETS, il festival torna dopo l’appuntamento di settembre, che aveva coinvolto oltre duemila partecipanti.

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Questa edizione punta sull’incontro tra teatro, gioco di ruolo dal vivo e narrazioni interattive: si può assistere agli spettacoli oppure interpretare direttamente un personaggio. La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria sul sito rpg-fest.it/rpgextra. Il cartellone comprende quattro spettacoli teatrali e quindici sessioni di larp da camera: basta scegliere una storia e mettersi in gioco con fantasia.

Si parte giovedì 15 alle 21 con tre giochi di ruolo dal vivo in contemporanea, tra cui «Il giorno del Capibara». Venerdì 16, alle 21, arriva «Il posto». Sabato 17, alla stessa ora, «La parabola di Stanley», ispirato al videogioco «The Stanley Parable», affida agli spettatori le scelte del protagonista, aprendo la strada a finali differenti. Domenica 18 spazio a «Tra le pagine di Walt», alle 11, e «Declinazioni d’amore», alle 18. Accanto al teatro, i larp da camera coinvolgono piccoli gruppi: ciascuno interpreta un personaggio e contribuisce, insieme agli altri, a cambiare il corso della storia.

Photo Credits: Flavio Mancinelli via HF4