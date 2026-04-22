Roma diventa un grande gioco: all’Ex Cartiera Latina debutta Rome Playing Games tra LARP, teatro e performance immersive partecipate.

Roma si prepara a trasformarsi in un grande spazio di gioco e sperimentazione: all’Ex Cartiera Latina debutta Rome Playing Games, un evento che intreccia LARP, teatro e performance immersive. Un appuntamento che promette di ridefinire il rapporto tra pubblico e spettacolo, coinvolgendo i partecipanti in un’esperienza fuori dagli schemi tradizionali.

Rome Playing Games: un festival che abbatte il confine tra spettatore e performer

Dal 24 al 26 aprile 2026 prende vita Rome Playing Games, un progetto che trasforma il pubblico in protagonista attivo. Qui il gioco di ruolo dal vivo – il LARP – diventa linguaggio culturale capace di unire narrazione, improvvisazione e riflessione collettiva. Non esiste più distinzione tra chi osserva e chi agisce: ogni partecipante interpreta un ruolo e contribuisce allo sviluppo della storia, in un’esperienza che stimola immaginazione e pensiero critico.

L’iniziativa, sostenuta dalla Regione Lazio e organizzata da Larp Studio, utilizza il gioco come strumento per affrontare temi complessi: identità di genere, scelte etiche, memoria storica. Il tutto inserito in uno spazio simbolico come l’Ex Cartiera Latina, che diventa scenario vivo e immersivo.

Il festival propone un calendario articolato che alterna ludoteca, spettacoli e percorsi immersivi. Si parte con esperienze partecipate come Il processo di Martina Montenegro, che riporta al 161 d.C. e alle scelte morali legate alla figura di Erode Attico, fino a Via Quattro Fontane, ambientato nella Roma occupata del 1944, dove i partecipanti affrontano dilemmi etici legati alla guerra.

Accanto agli edu-larp trovano spazio performance teatrali e musicali, come Il comandante Yoyò e Note ribelli, che ampliano la dimensione immersiva del festival. Il percorso si chiude con esperienze visionarie come Utopia ed Enea, per poi tornare con l’appuntamento finale del 29 maggio con L’Ospedale dei Giocattoli Rotti.

Come prenotare gli eventi del LARP gratuiti che si terranno all’ex Cartiera Latina

La partecipazione agli eventi di Rome Playing Games è gratuita, ma per prendere parte ai LARP e alle esperienze immersive è necessario registrarsi in anticipo tramite il sito ufficiale di Larp Studio.

Le attività, infatti, prevedono un numero limitato di partecipanti per garantire la qualità dell’esperienza. Sul portale dedicato è possibile consultare il programma completo, scegliere gli appuntamenti e prenotare il proprio posto in pochi passaggi. È consigliato muoversi con anticipo, soprattutto per gli edu-larp più richiesti, che tendono a esaurire rapidamente la disponibilità.

Photo Credits: Elena Bianco