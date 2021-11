Rome Chamber Music Festival 2021 all’Auditorium Conciliazione: Frank Zappa celebra l’immortalità della musica in tutte le sue forme

Dalla musica da camera al rock, da Beethoven a Frank Zappa: all'Auditorium della Conciliazione arriva il Rome Chamber Music Festival 2021

Rome Chamber Music Festival 2021: a Roma dal 21 al 25 novembre, con una serata speciale a Firenze, nel Salone dei Cinquecento di Piazza della Signoria. La serata finale, prevista all’Auditorium della Conciliazione di Roma il 25 novembre, proporrà un incontro storico tra il genio di Frank Zappa e quello di Ludwig Van Beethoven, in uno spettacolo che mescolerà l’immortalità della musica, coniugando il rock alla musica da camera.

Rome Chamber Music Festival 2021: il programma della serata di chiusura

Andiamo con ordine. La serata finale del Rome Chamber Music Festival 2021 si aprirà il 25 novembre con il Concerto per pianoforte n. 4 in sol maggiore, op. 58 arrangiato per pianoforte e quintetto d’archi di Beethoven. Al Pianoforte ci sarà Andrea Lucchesini, coach di questa edizione del festival. Poi, il giovane artista hip hop Bob Lennon porterà il sound della Georgia, eclettico e versatile dalle vene intrise di reggae melodico, esibendosi a Roma per la prima volta.

La serata si chiuderà infine con l’omaggio a Frank Zappa a cura di Luca Sanzò alla viola e Valentina Scheldhofen Ciardelli al contrabbasso. Uno straordinario esempio di contaminazione musicale, in grado di portare in scena tutta l’essenza della passione per il mondo delle sette note.

“Il Rome Chamber Music Festival è una fondazione no profit che ha bisogno del sostegno di sponsor ed amici – ha dichiarato Jacopa Stinchelli, direttore generale della Fondazione Rome Chamber Music Festival – Insieme abbiamo un obiettivo, invitare in Italia interpreti di fama consolidata e giovani virtuosi da tutto il mondo, per offrire un evento culturale dal profondo valore simbolico. Ci auguriamo che il pubblico premi il nostro coraggio, ce ne vuole tanto”.

Il biglietto per assistere alle serate romane del festival è in vendita su VivaTicket.

