RomaSposa Urban, il taglio del nastro al Prati Bus District

il 20 gennaio Alle ore 16, alla presenza delle Istituzioni, l'inaugurazione del nuovo appuntamento con il Salone Internazionale della Sposa per la prima volta nella centralissima Viale Angelico

Tutto è pronto per il nuovo appuntamento di Romasposa – Salone Internazionale della Sposa che per questa edizione diventa “Urban” e si sposta al Prati Bus District di Viale Angelico 52, una location innovativa nelle vie centrali dello shopping frutto di un importante progetto di riqualificazione dell’ex deposito Vittoria. Tre le giornate di manifestazione, dal 20 al 22 gennaio, per scoprire tutte le novità e tendenze del settore wedding proposte dai circa 150 espositori.

Taglio del nastro venerdì pomeriggio, alle ore 16, alla presenza delle Istituzioni: sono attesi Valentina Corrado, Assessore Turismo e enti locali della Regione Lazio; Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma; Maria Fermanelli, Presidente CNA Roma; Stefano Di Niola, Segretario CNA Roma; Ilario Melis, Responsabile Federmoda CNA Roma; Valter Giammaria, Presidente Confesercenti Roma e Lazio; Cosimo Peduto, Direttore Confesercenti Roma e Lazio; Lamberto Mancini, Direttore Generale Fondazione Roma Expo 2030. Accolti dal Presidente di RomaSposa Ottorino Duratorre, si darà così il via alla prima edizione di RomaSposa Urban, un nuovo appuntamento del Salone Internazionale della Sposa che vuole essere un ponte tra tradizione e contemporaneità.

In mostra al Prati Bus District le proposte dei circa 150 espositori presenti alla manifestazione, che da oltre 30 anni cattura altissima partecipazione da parte di operatori del settore e pubblico – oltre 30mila i visitatori dell’ultima edizione – per l’alta qualità e grande professionalità dei servizi offerti. Ricco anche il calendario delle sfilate, con più di 1000 abiti in passerella, realizzati sapientemente da atelier nazionali e internazionali, con modelli per la regina delle nozze, per lo sposo e da cerimonia.

Con tante novità e soluzioni per location, intrattenimento, addobbi, bomboniere, abiti, acconciatura, make-up, foto e viaggi di nozze, la nuova edizione al Prati Bus District è un viaggio a 360° nel mondo del wedding che ispira sogni e desideri, con novità e trend di tutte le categorie merceologiche.

La nuova location di RomaSposa Urban non è l’unica innovazione di questa edizione: “da oltre 30 anni siamo uno degli eventi più attesi del calendario fieristico, un appuntamento dedicato ai futuri sposi e a tutti gli appassionati del settore, in cui poter ricevere consigli che soddisfano le richieste più diverse, dal galateo al look – sottolinea il presidente Ottorino Duratorre. Forti della nostra “storicità” ed esperienza, negli anni, alla consulenza in presenza abbiamo deciso di affiancare sempre più la modalità online, attraverso l’utilizzo di vetrine virtuali e sfilate in diretta streaming. Con RomaSposa Urban la manifestazione è diventata ibrida ed espositori e visitatori possono a tutti gli effetti interagire – oltre che in presenza durante i tre giorni di fiera – anche attraverso l’agenda digitale che permette di esporre e consultare online servizi proposti, immagini e video, prenotando gli incontri, scegliendo tra gli slot disponibili. Una lista di appuntamenti, da gestire e consultare, sempre a portata di mano e modificabile online, che si traduce in una migliore opportunità di business per i circa 150 espositori di RomaSposa Urban e una più efficace consultazione e organizzazione del visitatore”.

Per maggiori informazioni romasposa.it