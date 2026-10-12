A Pompei i Romani trasformavano già i rifiuti in materiali per costruire: la pratica di riutilizzo di oltre 2.000 anni fa.

Trasformare i rifiuti in materiali da costruzione sembra un’idea perfettamente in linea con le sfide ambientali del mondo contemporaneo. Eppure, i Romani lo facevano già oltre 2.000 anni fa. A Pompei, infatti, gli scarti riuscivano a diventare una risorsa per l’edilizia, suggerendoci che il riutilizzo abbia radici molto più antiche di quanto immaginiamo. Ma come funzionava questa pratica e quali indizi ci aiutano a riconoscerla? La risposta arriva ovviamente dall’archeologia.

Da scarti a materiali per costruire i muri: in che modo i romani trasformavano i rifiuti

Andiamo con ordine e partiamo dal princpio. Una ricerca guidata da Allison Emmerson, docente di Studi classici alla Tulane University di New Orleans, ci suggerisce che una parte di Pompei sia stata costruita utilizzando materiali di risulta raccolti appositamente.

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Analizzando campioni di terreno all’interno e all’esterno delle mura, il gruppo ha individuato frammenti di ceramica, vetro, legno e gesso, insieme a resti di piastrelle, anfore e utensili. Secondo i ricercatori, questi scarti venivano accumulati per essere reimpiegati nei muri dei nuovi edifici. Una successiva copertura d’intonaco avrebbe poi livellato le superfici, nascondendo alla vista tutti i materiali recuperati all’interno delle murature.

Le pile di scarti rinvenute nella città e nei dintorni erano state interpretate come il risultato della rimozione delle macerie dopo il terremoto del 62 d.C., precedente all’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Alcuni accumuli, però, risalirebbero a periodi anteriori al sisma: un indizio che sostiene l’ipotesi di un riutilizzo organizzato per l’edilizia urbana.

Il paragone con la sostenibilità contemporanea è suggestivo: ciò che sembrava soltanto spazzatura poteva tornare utile per costruire. Una prospettiva sorprendente, che invita a guardare Pompei e l’Antica Roma in generale anche attraverso la storia degli scarti e del loro possibile recupero.

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