Telecamere accese dalle 21,30 alle 3 dal mercoledì al sabato, anche se festivi
Da oggi 1 maggio, scatta l’orario estivo per le due Ztl notturne di Trastevere e San Lorenzo e si estende il periodo di funzionamento.
Dal Primo maggio e sino a ottobre, le due Ztl notturne sono chiuse ai non autorizzati dal mercoledì al sabato, anche nei festivi. Invariato l’orario di funzionamento dei varchi, dalle 21.30 alle 3.
Le altre due Ztl notturne di Centro e Testaccio mantengono invece l’orario del resto dell’anno: il venerdì e il sabato dalle 23 alle 3, ma esclusi i festivi.
Nel mese di agosto, le Zone a traffico limitato notturne non sono in funzione.