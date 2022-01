Roma zona San Paolo: ora puoi mangiare il risotto passeggiando

Il punto vendita situato a Roma in zona San Paolo (in via Chiabrera) consente di ordinare e gustare in soli 4 minuti un autentico risotto all’italiana!

Com’è possibile? L’innovativa formula di Kikky è resa possibile dall’impiego di macchine che consentono di poter sfornare centinaia di piatti ogni ora negli spazi che hanno aperto da poche settimane con la formula del Delivery e del Take Away.

Nel locale di via Chiabrera, con 10 coperti al bancone, aperto tutti i giorni a pranzo e cena, il “risotto da passeggio” è servito con vaschetta e posate per esser consumato on the road. “Siamo convinti che il risotto possa diventare un’alternativa al mondo del fast food, una ulteriore opzione tra pizza, hamburger, piadine e cibo etnico. Nel nostro locale il cliente potrà vivere un’esperienza paragonabile all’acquisto della pizza al taglio, grazie ad un ricco menu ed ai rapidi tempi di preparazione dei piatti ” dichiara Enrico Tosco, portavoce del gruppo Reting.

L’ambizioso progetto che prevede l’apertura di numerosi punti vendita su Roma e in tutta Italia noi prossimi anni, poggia la sua proposta gastronomica su un menu il cui obiettivo è quello di reinventare i primi piatti della tradizione italiana in versione risotto (tutti preparati con varie tipologie di Carnaroli).

Nella “carta dei risotti” che comprende 14 differenti scelte recita un ruolo da protagonista la Karbonara, un omaggio al grande classico della cucina romana, ma c’è spazio anche per il Risotto allo zafferano, quello ai Funghi porcini, l’Amatriciana e la Cacio e Pepe, oltre alle varianti stagionali, dalle gustose Insalate di riso estive all’imperdibile Risotto delle feste con Cotechino e lenticchie.