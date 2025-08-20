Dopo una breve pausa tornano le lezioni gratuite di yoga a Villa Pamphili.

Fino al 14 settembre 2025 Villa Doria Pamphili ospita “VIVI Il Saluto al Sole”, un’iniziativa gratuita del brand VIVI – Food & Lifestyle, Società Benefit e certificata B Corp, che offre lezioni di yoga immerse nel verde per tutti.

Dal martedì alla domenica, alle 19:00, le guide yoga animano il prato davanti al bistrot VIVI (ingresso da via Vitellia 102). Ogni mercoledì, la rassegna si arricchisce con Yoga Kids alle 18:00 e Tai Chi alle 19:00, con la partecipazione del maestro Gianluca Pellegrini.

Per partecipare basta portare il proprio tappetino e attivare gratuitamente la Vivi Card sul sito ufficiale. Non è richiesta prenotazione.

Ecco il calendario delle lezioni yoga, tutte in programma dalle 19:00 alle 20:00:

19–24 agosto: Viralab

26–31 agosto: Federico Insabato

2–7 settembre: Valerio Circosta

9–14 settembre: Antonella Massimo Esposito

Il “Saluto al Sole”, cuore della pratica, è una sequenza dinamica di 12 posizioni utile a tonificare il corpo, migliorare concentrazione, equilibrio e coordinazione, calmare la mente e favorire il sonno. Le lezioni sono accessibili a tutti, dai principianti ai più esperti.

Daniela Gazzini e Cristina Cattaneo, fondatrici di VIVI, raccontano: “L’iniziativa è nata pensando ai nostri clienti e al beneficio di una rassegna di yoga gratuito da praticare immersi nel verde di uno dei parchi più grandi della Capitale”. Le promotrici ringraziano anche il Presidente del Municipio XII, Elio Tomassetti, e il Comune di Roma per il patrocinio e il supporto a un evento che ogni anno coinvolge migliaia di cittadini.

Al termine della pratica, è possibile gustare un aperitivo o cenare nel bistrot biologico VIVI, circondati dal verde del parco e dalla tranquillità di Villa Pamphili.

Una splendida occasione estiva per coniugare benessere, natura e socialità nel cuore della Capitale.

