Sarà un fine settimana particolarmente complesso per la viabilità a Roma quello di sabato 21 e domenica 22 marzo 2026. Tra eventi sportivi, manifestazioni, lavori stradali e misure legate al referendum sulla giustizia, sono previste numerose chiusure e modifiche alla circolazione in diverse zone della città.

L’evento principale è la Maratona di Roma, in programma domenica e giunta alla sua 31esima edizione. Il percorso interesserà varie aree della Capitale, tra cui il Centro Storico, Ostiense e Prati. Fin dalle prime ore del mattino saranno chiuse al traffico alcune importanti arterie, come via dei Fori Imperiali, via di San Gregorio, via dei Cerchi e viale delle Terme di Caracalla. Coinvolte anche molte altre strade lungo il tracciato della gara. Previsti inoltre cambiamenti al trasporto pubblico, con deviazioni delle linee bus e la chiusura della stazione metro Colosseo.

Le limitazioni inizieranno già sabato 21 marzo con la Fun Run, una corsa non competitiva di 5 chilometri che si svolgerà nell’area del Circo Massimo. In questa zona sono previste chiusure al traffico a partire dalla mattina, mentre alcune linee bus subiranno deviazioni già dalla sera precedente.

Ulteriori restrizioni sono legate al referendum sulla giustizia. In alcune vie, tra cui via di Ponte Rotto, Lungotevere dei Pierleoni e via del Foro Olitorio, saranno attivi divieti di transito e sosta. Limitazioni anche in piazza Bocca della Verità tra sabato e lunedì.

A incidere sulla viabilità contribuiscono anche diversi cantieri aperti in città. Tra le aree interessate ci sono viale di Porta Ardeatina, piazzale Ardeatino e via Guerrieri per lavori legati a un nuovo collegamento ciclabile, oltre a via Boccea, via di Casal Selce e via della Storta per interventi infrastrutturali. Previsti cambiamenti anche per alcune linee del trasporto pubblico. Altri interventi in corso su viale delle Medaglie d’Oro comporteranno deviazioni per diverse linee bus.

Nel fine settimana sono in programma anche altri eventi. Sabato 21 marzo si terrà una manifestazione in piazza dei Santi Apostoli, con divieti di sosta per l’intera giornata.

Domenica 22 marzo, allo stadio Olimpico, è prevista la partita tra Roma e Lecce alle 18:00, con le consuete modifiche alla viabilità nelle zone circostanti, in particolare lungo il Lungotevere.

Infine, anche il trasporto ferroviario subirà alcune variazioni. Tra sabato e domenica sono previste modifiche alla circolazione dei treni regionali tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense, con limitazioni su alcune linee.

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Nel complesso, si tratta di un fine settimana in cui sarà necessario prestare particolare attenzione agli spostamenti, soprattutto nelle zone centrali e nelle aree interessate dagli eventi.