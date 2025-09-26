Un borgo che sembra galleggiare sul lago: Colle di Tora ti aspetta con i suoi vicoli in pietra, i panorami mozzafiato e la natura incontaminata.

A guardarne una foto sembra di trovarsi di fronte a un qualche borgo del Trentino-Alto Adige, ma è un gioiello nascosto che si trova a meno di due ore da Roma: si tratta di Colle di Tora, una di quelle mete in grado di lasciare tutti senza parole e dove vivere un weekend da favola tra natura e quiete. Sembra sospeso sulle acque del Lago Turano e qualcuno lo chiama addirittura la “Svizzera del Lazio”. Tra montagne, boschi e riflessi turchesi, non ci resta che andare a scoprirlo!

Colle di Tora: vivere un weekend in un piccolo paradiso tra le acque del Turano

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Colle di Tora è un borgo in provincia di Rieti che conta appena 350 abitanti, ma che ha un fascino immenso. Arroccato su uno sperone roccioso, si affaccia sul Lago del Turano, in una posizione scenografica, letteralmente sospesa sull’acqua, che regala panorami mozzafiato ad ogni stagione.

Non a caso è stato scelto come set cinematografico per diversi film italiani e internazionali, tra cui Il santo patrono, La collina degli stivali e Il vegetale. E, d’altronde, basta una passeggiata tra i vicoli per respirare un’aria di autenticità rara, lontana dal turismo di massa.

Cosa fare a Colle di Tora

Il borgo è un piccolo scrigno di meraviglie: le case in pietra, i balconi fioriti e le stradine che si arrampicano verso la Chiesa di San Giovanni Evangelista, cuore del paese. Poco distante si trova anche un sepolcro di epoca romana con un’iscrizione dedicata all’imperatore Caracalla, testimonianza di una storia antichissima.

Per chi ama l’avventura, la Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia offre sentieri immersi nei boschi e scorci sul lago da cartolina. E dopo una giornata di escursioni, ci si può concedere una pausa nei ristorantini locali, tra piatti caserecci e viste panoramiche.

Photo Credits: Shutterstock