Weekend a Roma tra arte, musica, festival e teatro itinerante: 5 eventi da scoprire sabato 30 e domenica 31 maggio.

Roma si prepara a vivere un nuovo weekend ricco di appuntamenti, tra arte all’aperto, musica, teatro itinerante, festival urbani e concerti per famiglie: sabato 30 e domenica 31 maggio tra le mille occasioni che offre la città ne abbiamo selezionate cinque diverse per attraversare quartieri, piazze e parchi con lo sguardo curioso di chi cerca cultura, socialità e intrattenimento. Dal centro storico ai municipi, il weekend romano diventa un piccolo atlante di esperienze da scoprire.

Eventi Roma nel weekend del 30 e 31 Maggio: 100 Pittori Via Margutta

Dal 29 al 31 maggio, Piazza Sempione ospita il ritorno dei Cento Pittori Via Margutta, dopo il successo della prima edizione del 2025. L’esposizione diffusa porta arte, musica, cultura e danza nel cuore di Montesacro, dentro una piazza storica progettata da Gustavo Giovannoni e legata all’identità della Città Giardino. Sabato 30 spazio a laboratori, orchestra giovanile, conferenze su Monte Sacro e coro; domenica 31 visite e attività libere per tutta la giornata.

LEGGI ANCHE: — Festa della Repubblica 2026, due giorni di eventi a Roma: ecco il programma

Cosa fare a Roma nel weekend del 30 e 31 Maggio: Festa della Birra a Testaccio

All’ex Mattatoio di Testaccio, in Largo Dino Frisullo, la Festa della Birra trasforma il quartiere in un villaggio del gusto fino a domenica 31 maggio. Oltre quaranta etichette internazionali, street food e musica dal vivo compongono un percorso tra convivialità e cultura brassicola. Tra i protagonisti anche “GRA – La Birra de Roma”, con sei referenze artigianali prodotte nella Capitale.

OperaCamion: spettacolo itinerante

Domenica 31 maggio parte dal Quarticciolo OperaCamion, il progetto del Teatro dell’Opera di Roma che porta la lirica fuori dai teatri. In via dei Larici 4, davanti ai Magazzini del Teatro dell’Opera, il camion-palcoscenico inaugura la tournée con Il Barbiere di Siviglia di Rossini, in una versione popolare, mobile e gratuita.

Aniene Festival 2026

Al Parco Nomentano entra nel vivo Aniene Festival 2026, in programma dal 28 maggio al 20 agosto. Il tema dell’edizione è #culturasenzapaura: musica, incontri, food village, area bimbi gratuita, acro yoga, market e aperitivi al tramonto fanno del parco uno dei luoghi più vivi dell’estate romana.

Once Upon a Time Disney: una cover band per re-immergersi nella magia Disney

Domenica 31 maggio, dalle 18 alle 23.30, al Sessantotto Village di Talenti, presso Parco Talenti / Via Ugo Ojetti, angolo Casal Boccone spazio anche alla musica con Once Upon a Time Disney, tribute band dedicata all’immaginario Disney. Un appuntamento gratuito pensato per chi vuole chiudere il weekend con un concerto leggero, familiare e nostalgico.

Photo Credits: Shutterstock