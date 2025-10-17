Weekend a Roma: scopri i 5 eventi imperdibili del 18 e 19 ottobre tra arte, street food, musica e mercatini!

Il prossimo weekend romano sarà di pura energia per tutta la Capitale, tra arte diffusa, mercatini, festival internazionali e suggestioni che arrivano da tutto il mondo. Per sabato 18 e domenica 19 ottobre abbiamo trovato cinque appuntamenti da non perdere assolutamente: ma cosa si può fare a Roma questo fine settimana?

Romadiffusa 2025

Dal 16 al 19 ottobre il centro storico diventa un laboratorio d’arte contemporanea grazie a Romadiffusa 2025, il festival di city branding che sta reinventando l’immagine di Roma. Installazioni, performance e concerti itineranti accendono vie e cortili, da Piazza dell’Oro a via del Governo Vecchio, con ospiti come Marianne Mirage, Sun Hee You e La Femme. Un viaggio tra passato e presente sotto il segno della creatività diffusa.

Ottobrata Romana tra gli Acquedotti

Al 692 Secret Garden di via Tuscolana, il 18 e 19 ottobre torna la festa dell’Ottobrata Romana tra gli Acquedotti. Musica live, street food, artigianato e un grande Hippie Market animeranno il giardino dalle 11:30 alle 20:00. Spazio anche ai più piccoli con laboratori di ceramica, mosaico e pittura, oltre allo spettacolo del Clown Monello e tante sorprese tra gli archi dell’antica Roma.

Mercatino Giapponese

L’Ippodromo di Capannelle ospita invece i Japan Days, il festival più amato dagli appassionati di cultura nipponica. Il 18 e 19 ottobre il Mercatino Giapponese trasforma Roma in una piccola Tokyo, tra stand artigianali, cibo tradizionale, cosplay, workshop di calligrafia, bonsai e origami. Da non perdere i live show dedicati agli anime di Miyazaki e il concerto di Clara Serina, voce storica de I Cavalieri del Re.

Green Market Festival

Alla Città dell’Altra Economia, nel cuore di Testaccio, torna il Green Market Festival con un weekend all’insegna della sostenibilità e del benessere. Oltre cento artigiani esporranno creazioni eco-friendly tra ceramiche, bijoux, illustrazioni e moda riciclata. Workshop di yoga, pilates, ceramica e arte terapia accompagneranno un’offerta gastronomica 100% vegetale in uno spazio family e pet friendly.

Porta Portese TTS Food

Dal 17 al 19 ottobre, il mercato di Porta Portese si accende di sapori grazie alla tappa romana del TTS Street Food Tour. Ventuno Street Chef si sfideranno tra padelle e griglie per offrire piatti tipici da tutta Italia e dal mondo, dal pane ca’ meusa siciliano alla paella valenciana.

Photo Credits: Shutterstock