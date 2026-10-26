Da Roma a Viterbo in treno gratis, tra borghi, cammini e foliage: un viaggio a costo zero per scoprire il Lazio. Ecco le date di novembre!

Sai che si può andare da Roma a Viterbo gratis, senza spendere un euro per il biglietto e attraversando borghi suggestivi, antichi cammini e paesaggi accesi dai colori del foliage? L’autunno offre un’occasione speciale a chi agogna a una gita fuori porta, con il treno che diventa parte dell’esperienza. Ma quando si può partire? Ci sono tutte le date da segnare sul calendario per approfittare di questo viaggio a costo zero, tra natura, scorci da cartolina e tappe tutte da scoprire.

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Si chiama Antichi Cammini d’Italia il collegamento speciale del Gruppo FS che parte da Roma Termini e raggiunge Viterbo, facendo tappa a Monterotondo e Montefiascone. Il treno, con carrozze di seconda classe e carrozza ristorante, attraversa il Lazio settentrionale, intrecciando il fascino dei borghi alla storia delle vie percorse da pellegrini e viaggiatori.

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Da Monterotondo si raggiungono il Cammino di San Francesco e il Cammino di San Benedetto; Montefiascone apre invece le porte alla Via Francigena del Nord e ai tesori della Tuscia. A Viterbo, infine, il viaggio prosegue idealmente tra vicoli e itinerari storici.

Le partenze da Roma Termini sono fissate per domenica 1, 15 e 22 novembre, alle 8.15. Il viaggio è gratuito, ma è necessario prenotare il proprio posto. Sono inclusi il treno di andata e ritorno e i collegamenti in autobus verso altre mete: Mandela e Vicovaro da Monterotondo, Bolsena e Civita di Bagnoregio da Montefiascone.

Il servizio comprende inoltre accoglienza, assistenza, informazioni e il cosiddetto box del Pellegrino. Un’occasione meravigliosa per dedicare un’intera giornata ai paesaggi autunnali della regione.

Photo Credits: Shutterstock

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