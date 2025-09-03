A settembre Roma apre le porte delle sue ville storiche e dei parchi più suggestivi: un’occasione unica per riscoprire la città dall’interno

Con l’arrivo di settembre, Roma si prepara ad accogliere un nuovo ciclo di visite guidate e trekking storico-ambientali organizzati dal Dipartimento Tutela Ambientale. Un’occasione imperdibile per cittadini e turisti che vogliono scoprire la capitale da prospettive inedite, attraversando ville storiche, parchi naturali e angoli meno conosciuti ma ricchi di fascino.

Alla scoperta di Forte Bravetta

Si parte sabato 13 settembre con la visita a Forte Bravetta, una struttura storica immersa nel verde, testimone di eventi cruciali del Novecento. Il percorso racconterà le trasformazioni del forte e il suo ruolo nella storia di Roma. L’appuntamento è fissato per le 9:30 in Via di Bravetta, 739.

Semenzaio Comunale di San Sisto Vecchio

Il 16 settembre sarà la volta del Semenzaio Comunale di San Sisto Vecchio, un luogo unico che custodisce la tradizione botanica di Roma. Qui si scopriranno antiche tecniche di coltivazione, serre storiche e spazi verdi che rappresentano una vera e propria oasi nel cuore della città. L’appuntamento è previsto per le 9:30 in Piazza di Porta Metronia, 2.

Trekking al Parco degli Acquedotti e alla Caffarella

Il 18 settembre comincia un viaggio nel Parco degli Acquedotti, lato sud, dove si ripercorrerà la storia della Roma antica “dall’età preromana all’età imperiale”. Il 20 settembre, invece, l’itinerario porterà alla scoperta del Parco della Caffarella, con un percorso ad anello che tocca luoghi iconici come il Ninfeo di Egeria, il Sepolcro di Annia Regilla e il suggestivo Bosco Sacro. Un’esperienza immersiva tra archeologia, natura e leggende.

Palazzo Lombardia e Villa Torlonia

Il 23 settembre si torna al Parco degli Acquedotti, lato nord, per un trekking che conduce “dall’Alto Medioevo alla modernità”, mentre il 25 settembre ci si sposta a Villa Torlonia per un viaggio nella residenza nobiliare più eclettica della capitale. Qui si ripercorreranno le trasformazioni volute dal principe Alessandro Torlonia e le vicende che hanno reso la villa un gioiello architettonico.

Villa Sciarra, tra arte e natura

L’ultimo appuntamento è fissato per sabato 27 settembre con la visita a Villa Sciarra, un luogo che combina giardini incantevoli, storia e opere d’arte. La passeggiata svelerà curiosità legate alla sua trasformazione e ai personaggi che l’hanno abitata. Ritrovo alle 9:30 in Via Calandrelli, 23.

Foto: Pixabay