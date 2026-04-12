Le visite al giardino dell’Istituto Giapponese di Cultura di Roma sono andate esaurite in pochissimo tempo per il mese di aprile, confermando il grande interesse per uno dei luoghi più suggestivi e meno conosciuti della Capitale. Dopo l’annuncio della riapertura primaverile, i posti disponibili sono stati prenotati nel giro di pochi giorni, complice anche la gratuità dell’ingresso e il numero limitato di accessi per ogni turno.

Il calendario prevedeva visite a partire dal 2 aprile, con appuntamenti fissati ogni giovedì e venerdì pomeriggio e ingressi contingentati della durata di circa mezz’ora. La prenotazione, obbligatoria online, ha registrato un vero e proprio boom, segno di una domanda sempre più alta per esperienze culturali immersive e gratuite in città .

Il giardino rappresenta un unicum nel panorama italiano ed europeo. Progettato dall’architetto giapponese Ken Nakajima, è considerato il primo esempio di giardino giapponese realizzato in Italia da un paesaggista nipponico. Si tratta di un classico giardino in stile “sen’en”, caratterizzato da laghetti, ponti, rocce e vegetazione simbolica che richiama l’estetica e la filosofia orientale .

Situato nel cuore di Roma, il complesso dell’Istituto è uno dei principali centri per la diffusione della cultura giapponese in Italia, ospitando eventi, mostre e attività legate alla tradizione del Paese del Sol Levante. Il giardino, visitabile solo in determinati periodi dell’anno e sempre su prenotazione, rappresenta una delle attrazioni più richieste, soprattutto in primavera, quando la fioritura rende l’esperienza ancora più suggestiva.

Il tutto esaurito registrato per aprile lascia intuire che nuove date potrebbero essere prese d’assalto con la stessa rapidità. Per chi non è riuscito a prenotare, l’unica possibilità resta monitorare eventuali nuove disponibilità o cancellazioni, in attesa delle prossime aperture nei mesi successivi.