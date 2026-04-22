Dopo il tutto esaurito registrato ad aprile, arrivano buone notizie per gli appassionati di luoghi suggestivi e cultura orientale: sono ufficialmente disponibili le nuove date per visitare il Giardino Giapponese dell’Istituto Giapponese di Cultura di Roma nel mese di maggio.

E’ di nuovo possibile accedere a uno degli angoli più affascinanti e meno conosciuti della Capitale, con visite gratuite organizzate ogni giovedì e venerdì. L’ingresso è libero, ma resta obbligatoria la prenotazione online tramite la piattaforma Eventbrite.

Il boom di richieste delle scorse settimane ha confermato il grande interesse per questa esperienza unica: i posti per aprile sono andati esauriti in pochissimo tempo, complici la gratuità e il numero limitato di accessi per ogni turno, della durata di circa 30 minuti. Anche per maggio si prevede una corsa alle prenotazioni.

Il giardino rappresenta un vero e proprio unicum nel panorama italiano. Realizzato su concessione del Comune di Roma nell’ambito di accordi diplomatici, è stato progettato dall’architetto giapponese Ken Nakajima, già autore dell’area giapponese dell’Orto Botanico. Si tratta del primo giardino in Italia creato da un paesaggista nipponico.

Al suo interno si ritrovano tutti gli elementi tipici del giardino in stile sen’en, caratterizzato dalla presenza di un laghetto centrale attorno al quale si sviluppa il percorso. Cascate, rocce, ponti, lanterne e una ricca vegetazione – tra cui ciliegi, glicini, iris, camelie, magnolie e aceri – raccontano l’estetica e la filosofia giapponese, sviluppatasi nei secoli tra i periodi Heian, Muromachi e Momoyama.

Visitabile solo in periodi specifici dell’anno, il giardino raggiunge proprio in primavera uno dei momenti di massimo splendore, rendendo l’esperienza ancora più immersiva e suggestiva.

Visita al giardino: cosa sapere

Per accedere è importante seguire alcune indicazioni:

indossare scarpe comode: il terreno è irregolare e il percorso è in ghiaia

vietato calpestare il prato

non è consentito fumare, mangiare o bere all’interno

accesso vietato agli animali

è consigliato arrivare almeno 10 minuti prima per la registrazione

La prenotazione è considerata valida solo dopo aver ricevuto l’email di conferma. Chi finisce in lista d’attesa non ha automaticamente garantito l’accesso. Eventuali cancellazioni devono essere effettuate tramite Eventbrite.

Dopo il successo delle prime aperture primaverili, le nuove date di maggio rappresentano un’occasione imperdibile per scoprire uno dei luoghi più affascinanti della città. Il consiglio è di prenotare il prima possibile: anche questa volta i posti potrebbero andare esauriti rapidamente.