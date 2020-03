In questi giorni possiamo godere della bellezza di Roma grazie al supporto virtuale delle webcam sparse per la città: ecco come appare

Webcam sparse per la città e puntate sulle piazze e i monumenti principali di Roma. Da Fontana di Trevi a Piazza di Spagna, come si mostra la Città Eterna in questi giorni? Vuota, certamente: un dato che ci rassicura non poco, vista l’emergenza in corso. Almeno a giudicare da queste immagini, i romani sembrano essere rimasti a casa, nonostante la bella giornata, e non starebbero affollando le vie e le piazze della città.

Roma virtuale: vuota ma sempre bellissima

Il nostro tour di Roma virtuale parte da Via del Corso e Piazza Venezia. Pochissimi autobus e – raramente – automobili percorrono la rotonda. I varchi ztl del tridente sono stati disattivati fino al 3 Aprile per agevolare gli spostamenti in città di chi deve andare a lavorare o si deve spostare per motivi di salute e l’acquisto di beni essenziali. La via, abitualmente intasata da turisti e cittadini, appare deserta.

Uno scenario altrettanto surreale è quello di fronte a Fontana di Trevi, dove si vedono circolare solo gli agenti di polizia, intenti del loro lavoro di sorveglianza. Con l’aiuto della webcam ammirare tutta la bellezza della fontana ma niente turisti, niente lanci di monetine nella vasca.

Dal lato opposto di Via del Corso, nella piazza del Pantheon la situazione è pressochè identica. Nella piazza vuota, campeggia la fontana con l’obelisco ed è visibile la facciata col frontone del Pantheon. Tutto il resto tace.

Roma vuota, più pulita, più antica: gli effetti della quarantena

C’è da dire che l’assenza di pedoni nelle vie e nelle piazze ha almeno un risvolto positivo: Roma vista dalle webcam appare più pulita che mai. Sulle strade non c’è traccia di mozziconi e cartacce, e le piazze non sono ridotte nello stato indecoroso a cui purtroppo siamo abituati. Nel nostro tour di Roma virtuale, approdiamo al live streaming di Piazza di Spagna: il silenzio è tale che si può addirittura sentire lo scroscio della fontana.

Il silenzio regna sovrano anche a Campo De’ Fiori: senza il mercato e la movida gli abitanti dei palazzi possono fare sonni tranquilli per la prima volta da chissà quanto tempo. Intorno alla statua di Giordano Bruno la piazza appare pulita e vuota.

Intanto, a giudicare dalle immagini della webcam, Piazza Navona è diventato il posto preferito dai runner di zona, rimasti senza parchi: più o meno una volta ogni ora, si vede passare qualcuno che corre, in tuta e con le cuffiette alle orecchie. Come se questa quarantena avesse fatto tornare la piazza monumentale indietro nel tempo, a quando era lo Stadio Domiziano e gli atleti si allenavano al suo interno.