Roma Capitale è stata premiata ieri sera con lo Smart City Award allo Smart City Expo World Congress di Barcellona, il principale riconoscimento internazionale per le città che guidano nuovi modelli di innovazione pubblica.

Il progetto vincitore, “Rome: the City is transforming”, racconta la profonda trasformazione in corso nella Capitale: una strategia di innovazione che attraversa dimensioni urbane, economiche, sociali e culturali, mettendo al centro le persone e la qualità della vita.

Coordinata dalla Casa delle Tecnologie Emergenti, la partecipazione romana si è articolata nello spazio espositivo AMOR – The Human Side of Innovation, ideato come luogo di incontro e collaborazione tra istituzioni, imprese e reti internazionali, con il supporto della Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione e della Consulta Roma Smart City.

Durante i tre giorni del congresso, Roma ha presentato progetti concreti che delineano la nuova identità digitale e sostenibile della città:

Roma5G – Smart City Roma, connettività avanzata in oltre 100 piazze e snodi di trasporto;

Digitalizzazione dei processi ambientali di AMA, per una gestione più trasparente e partecipata dei servizi;

Nuove centrali operative ATAC, per la gestione integrata dei trasporti pubblici;

Centrale del Traffico con Almaviva, che monitora i flussi urbani in tempo reale;

Polo di sicurezza urbana intelligente di Leonardo, basato su tecnologie etiche e rispettose della privacy.

“Questo premio è un riconoscimento importante per Roma e per il lavoro che stiamo portando avanti per trasformarla in una città più moderna, sostenibile e vicina alle persone” – ha dichiarato il Sindaco Roberto Gualtieri.

“Negli ultimi anni abbiamo costruito solide basi per una Capitale digitale e inclusiva, in grado di dialogare con le grandi metropoli europee. Roma oggi è protagonista di un modello di sviluppo che unisce tecnologia, equità e sostenibilità.”

A ritirare il premio, Monica Lucarelli, assessora alle Attività produttive, pari opportunità e attrazione investimenti:

“Ho ritirato il premio in nome di una città che sta cambiando davvero. La tecnologia può cambiare il futuro, ma è la politica che deve orientarla. Con ‘Amor – The Human Side of Innovation’ vogliamo costruire una città più giusta e aperta, dove l’innovazione è al servizio del benessere collettivo.”

Soddisfazione anche da parte di Riccardo Corbucci e Antonella Melito, presidente e vicepresidente della Commissione Roma Capitale e Innovazione Tecnologica:

“Questo risultato premia tre anni di lavoro per dotare Roma di infrastrutture digitali capaci di renderla una smart city sostenibile e inclusiva. Il nostro obiettivo resta uno: mettere la persona al centro delle politiche pubbliche, in un processo di co-intelligenza urbana che unisce talenti, competenze e istituzioni.”

Con il riconoscimento di Barcellona, Roma consolida il suo ruolo di laboratorio europeo per l’innovazione pubblica, dimostrando che una smart city può essere davvero tale solo se è umana, equa e condivisa.