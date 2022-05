Roma, se varchi questa soglia farai un viaggio in Cina

Sai che a Roma esiste un posto dal quale è possibile viaggiare in Cina senza muoversi dalla Capitale? Ecco cosa accade dietro le porte di Dao

Fare un salto in Cina senza muoversi da Roma è possibile grazie all’esperienza di Dao. Lieto Stare, il ristorante che offre alla Capitale italiana tutto lo splendore e la qualità della cultura millenaria dell’autenticità cinese.

Dao Restaurant: viaggiare in Cina senza muoversi da Roma

Il nome Dao deriva dal pensiero filosofico cinese, al concetto di equilibrio tra sapori e consistenze, per un percorso che è non è soltanto legato al cibo ma anche al tempo e alla meditazione.

Un luogo di cultura e piacevolezza, nel quale l’autenticità della cucina cinese è garantita dalla passione del proprietario, Shu Jianguo, e alla sua costante opera di ricerca, di selezione di materie prime di assoluta eccellenza e al coraggio di non cedere mai alle mistificazioni.

Sito in viale Jonio a Montesacro a Roma, oltrepassare la soglia Dao è come prendere un biglietto di sola andata per la Cina, grazie anche ad un arredamento elegante e ad un’atmosfera rilassante fatta di luci soffuse e musica tradizionale in sottofondo.

Dao ha recentemente lanciato il menù degustazione, che sarà proposto per tutta l’estate e che renderà il viaggio nella tradizione cinese ancora più speciale, coniugando il sapore dell’autenticità alla ricerca, la rivisitazione e le nuove proposte.

Tutte le info e i contatti di Dao Restaurant

Dao

Viale Jonio, 328/330 – 00141 Roma

tel. 06 8719 7573

www.daorestaurant.it

Facebook:daochineserestaurant

Instragram: daoroma

Orario: Aperti il martedì dalle 18:00 alle 23:00. Dal mercoledì alla domenica aperti dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 23:00. Chiuso il lunedì.

