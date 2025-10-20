A Roma c’è una strada su cui si cammina sull’asfalto colorato come su un tappeto volante: arte, sicurezza e fantasia trasformano il Tufello in un’opera urbana viva.

Tutte le strade portano a Roma, ma non tutte le strade sono semplici collegamenti tra due punti: ce n’è una in particolare che non è solo da attraversare, ma da vivere in un percorso tra asfalto colorato e un’esperienza unica. Nascosta tra le geometrie residenziali del Tufello, si snoda come una macchia caleidoscopica in mezzo al traffico cittadino. Qui le automobili si fermano, e al loro posto si muovono piedi, bici, pattini e risate di bambini. Non si tratta di una festa temporanea o di un’installazione effimera, ma di un nuovo modo di immaginare lo spazio urbano.

Andiamo dunque alla scoperta di un luogo che ha scelto di cambiare pelle, e di farlo con arte, fantasia e partecipazione: a Roma esiste davvero una strada su cui sembra di camminare sopra un tappeto volante!

Roma: il tappeto volante di asfalto colorato al Tufello. La prima “strada scolastica artistica” della capitale

Via Monte Ruggero, nel cuore del Tufello, è diventata la prima “strada scolastica artistica” della Capitale. L’intero fondo stradale è stato trasformato in un’opera urbana permanente grazie all’estro della street artist Gio Pistone.

Leggi anche: — Street Art a Roma, ecco il quartiere più colorato della Capitale

I marciapiedi, le intersezioni e gli attraversamenti sono avvolti da un’esplosione di colori: motivi geometrici vivaci, forme ispirate alla fantasia e alla natura, e un’idea — il tappeto volante — che restituisce ai bambini uno spazio dove giocare e muoversi in sicurezza.

L’intervento non è soltanto estetico: nasce per migliorare la vivibilità e la sicurezza in una zona frequentata da studenti e famiglie. Qui si affacciano scuole, biblioteche, teatri e centri culturali.

La strada, prima di questo intervento, rappresentava un rettilineo insidioso, percorso da veicoli che ignoravano la vocazione sociale del quartiere. Ora è uno spazio pedonale attrezzato, con panchine, rastrelliere e fioriere, nel quale l’arte diventa barriera per il traffico e un invito alla lentezza.

A rendere il progetto ancora più speciale è stata la partecipazione dei cittadini, che hanno scelto tra diversi bozzetti l’opera finale che ha colorato l’asfalto di Roma: una visione nata dal basso e destinata a ispirare altre zone della città.

Il tappeto volante del Tufello è molto più di una bella immagine: è un manifesto urbano di convivenza, immaginazione e cura. Una strada che ci ricorda che la bellezza, quando è pubblica, può cambiare il modo in cui viviamo insieme la città.

Photo Credits: @Annarita Canalella