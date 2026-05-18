Stop auto in Via Condotti fino a mezzanotte: nuove regole per rendere più pedonale e vivibile il cuore del Tridente.

Via dei Condotti si prepara a cambiare volto: la celebre strada del lusso nel cuore di Roma sarà interessata da un piano che punta a uno stop completo delle auto fino a mezzanotte. Una misura, questa, pensata per rendere più vivibile e pedonale uno degli assi più iconici del centro storico, con nuove regole per transito, carico e scarico, residenti e viabilità del Tridente.

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Via dei Condotti pedonale: cosa cambia davvero con lo stop alle auto

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Roma accelera sulla pedonalizzazione di Via dei Condotti, una delle strade più riconoscibili della Capitale, tra boutique, turismo internazionale e passeggiate verso Piazza di Spagna. L’Assemblea Capitolina ha approvato una mozione che chiede di estendere il divieto di transito all’intero tracciato della via dalle 10:00 a mezzanotte, includendo anche il tratto tra via Mario de’ Fiori e Largo Goldoni, finora aperto ai veicoli.

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Si tratta di un intervento destinato a ridisegnare l’uso quotidiano di una parte delicatissima del centro storico. Le deroghe saranno limitate: potranno passare i mezzi per il trasporto di persone con disabilità, i residenti con passo carrabile interno e i veicoli diretti al Palazzo dell’Ordine di Malta. Per la logistica, invece, il carico e scarico merci sarà concentrato nelle prime ore del mattino, così da ridurre l’impatto nelle fasce di maggiore passeggio.

La pedonalizzazione di Via dei Condotti porterà con sé anche modifiche alla circolazione nelle strade vicine. Per gestire meglio i flussi locali, è prevista l’inversione del senso di marcia su via Belsiana, nel tratto tra via Vittoria e via Frattina. Resteranno invece attivi gli attraversamenti trasversali di via Mario de’ Fiori e via Bocca di Leone, importanti per mantenere i collegamenti interni al rione Campo Marzio.

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