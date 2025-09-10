Giornata difficile nella Capitale a causa del forte vento che ha colpito diversi quartieri, con raffiche intense provenienti da Sud. Non sono mancati i disagi: nel II Municipio è stato segnalato l’ennesimo albero caduto, alimentando il dibattito sulla manutenzione del verde pubblico.

Sui social, in particolare su X (ex Twitter), i romani hanno commentato con ironia la situazione. Tra le frasi più condivise:

“Oggi a Roma è Amazzonia Prime”, per descrivere il mix di caldo, vento, pioggia e umidità alle stelle.

“Invece di pensare alla città green, togliere il verde, pensa a tenere curato quello che abbiamo”, in riferimento alla caduta di alberi che continua a creare pericoli.

Previsioni meteo

Domani, 11 settembre: cieli molto nuvolosi o coperti con piogge più consistenti, fino a 38 mm. Temperature comprese tra 23°C e 26°C, venti tesi da Sud-Sudest e allerta meteo per precipitazioni intense.