Possibili disagi nel trasporto pubblico romano venerdì 14 novembre, a causa dello sciopero di 24 ore che interesserà l’intera rete Atac, comprese metro, bus e tram. L’agitazione è stata proclamata dalle organizzazioni sindacali Usb Lavoro Privato e Orsa Tpl.

Lo sciopero è previsto dalle 8.30 alle 17.00 e dalle 20.00 a fine servizio diurno. Il servizio sarà invece regolare nelle due fasce di garanzia, ovvero da inizio servizio fino alle 8.29 e dalle 17.00 alle 19.59.

Linee garantite e collegamenti regolari

Atac informa che i collegamenti effettuati in sub-affidamento (021, 043, 075, 33, 77, 113, 246, 246P, 313, 319, 351, 435, 500, 515, 551, 669, 980) saranno regolari.

Anche le linee di bus gestite dagli operatori privati ATR Mobility, Autoservizi Troiani, Bis e Tuscia continueranno a circolare regolarmente. Tra queste figurano, tra le altre, le linee 011, 013, 017, 018, 022, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 042, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 078, 081, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 533, 541, 543, 546, 548, 552, 555, 657, 660, 663, 665, 701, 702, 710, 711, 721, 764, 771, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998, 999, C1 e C19.

Servizi notturni e metro

Disagi possibili già nella notte tra giovedì 13 e venerdì 14 novembre sulle linee notturne “N”.

Garantito, invece, il servizio delle linee diurne con corse programmate oltre le ore 24.

Nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 novembre, la situazione sarà opposta: le linee “N” torneranno regolari, mentre non sarà assicurato il servizio delle linee diurne (comprese le metropolitane) che proseguono oltre la mezzanotte.

Durante lo sciopero non saranno garantiti ascensori, scale mobili e montascale nelle stazioni metro.

Il servizio delle biglietterie fisiche non sarà attivo per tutta la durata dell’agitazione, ma resteranno operative le biglietterie online e digitali.

I parcheggi di scambio rimarranno aperti, mentre non saranno utilizzabili i bike box (eccetto quelli nelle stazioni Ionio, Laurentina e Arco di Travertino) e i locker per il ritiro merci.