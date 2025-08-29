Dal 7 al 15 settembre alla scoperta dei tesori archeologici della Città Eterna, quelli storico-artistici e paesaggistici spesso poco conosciuti con le voci degli esperti e le note dei più interessanti jazzisti italiani

In uno scenario dal tempo sospeso, la quarta edizione di Roma Unplugged Festival compie un nuovo percorso nel Parco Archeologico dell’Appia Antica attraverso musica, storia e natura nel sito archeologico più grande di Roma e l’area protetta urbana più estesa d’Europa.Dal 7 al 15 settembre quattro giornate (domenica 7 settembre, sabato 13, domenica 14 e lunedì 15) per scoprire tesori archeologici, storico-artistici e paesaggistici spesso poco conosciuti attraverso visite e passeggiate guidate che svelano la storia della città e narrano luoghi e vicende legate al Giubileo, con le voci degli esperti e le note dei più interessanti jazzisti italiani. Una serie di eventi completamente gratuiti fino a esaurimento posti. Tra i protagonisti di questa edizione Paolo Fresu e Daniele di Bonaventura, per una lezione-concerto nella splendida Basilica semi ipogea dei SS. Nereo e Achilleo all’interno della Catacomba di Domitilla, con la guida del Rev.mo Monsignor Pasquale Iacobone, Presidente della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra. Il sassofono di Francesco Cafiso, tra i talenti più versatili e apprezzati del panorama italiano; ed Ester Pantano, artista poliedrica, cantante e attrice (tra gli ultimi lavori Francesca e Giovanni, di Simona e Ricky Tognazzi) si esibiscono nello scenario senza tempo della Villa di Massenzio. Il Mausoleo di Cecilia Metella Castrum Caetani diventa la cornice per una lezione-concerto legata a Bonifacio VIII, il Papa che indisse il primo Giubileo, raccontato attraverso la voce narrante di Mattia Sbragia e il vibrafono di Pasquale Mirra; mentre dalle Catacombe di San Callisto al Mausoleo di Cecilia Metella Castrum Caetani si sviluppa una lunga passeggiata guidata che attraversa tutti i luoghi del festival fino al concerto conclusivo della Banda Musicale della Polizia Locale di Roma Capitale.Roma Unplugged Festival, uno dei progetti vincitori del bando pubblico Artes et Iubilaeum, si conferma una manifestazione di grande spessore, in grado di combinare elementi artistici e culturali in un unico grande evento di musica e storia al Parco Archeologico dell’Appia Antica, uno spazio iconico della nostra città e luogo privilegiato per le più importanti iniziative: afferma Massimiliano Smeriglio, Assessore alla Cultura di Roma Capitale. Quest’anno il festival ospita musicisti straordinari come Paolo Fresu e Daniele Bonaventura ed è uno dei fondamentali tasselli che arricchisce Roma di cultura e rinnova la sua identità.” La manifestazione, a cura di LIFE ETIK I.S. Srl, è organizzata da ETICAARTE con la direzione artistica di Gian Luca Pecchini, la collaborazione di Annalisa Cipriani e la produzione di Claudia Appetito. Il progetto è promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura ed è vincitore dell’Avviso Pubblico Artes et Iubilaeum – 2025, finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU per grandi eventi turistici nell’ambito del PNRR sulla misura M1C3 – Investimento 4.3 – Caput Mundi – in collaborazione con SIAE. È realizzato in collaborazione con il Ministero della Cultura, Parco Archeologico dell’Appia Antica, Musei in Comune Roma, Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, Italia Nostra e Nazionale Italiana Cantanti, si avvale del patrocinio della Regione Lazio e del Parco Regionale dell’Appia Antica; ha il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero del Turismo. Atac è mobility partner.

Roma Unplugged Festival inizia domenica 7 settembre alle ore 10 alla scoperta del Mausoleo di Cecilia Metella con la lezione – concerto Il Primo Giubileo: si scopre il sito che apparteneva alla famiglia di Papa Bonifacio VIII Caetani, colui che indisse nel 1300 il primo Giubileo della storia, attraverso la voce narrante di Mattia Sbragia e le note del vibrafono di Pasquale Mirra, in un racconto storico sulla controversa figura del Pontefice.

Sabato 13 settembre alle ore 19,30 il pubblico è invitato in una delle aree archeologiche più belle della campagna romana: la Villa dell’Imperatore Massenzio, il Circo e il Mausoleo di Romolo, con la passeggiata guidata organizzata in collaborazione con Italia Nostra.

Alle ore 21 il sassofonista Francesco Cafiso salirà sul palco accompagnato da Mauro Schiavone al pianoforte, Dario Deidda al basso e Marco Valeri alle percussioni.

La giornata di domenica 14 settembre riconnetterà tutti i luoghi del festival: alle ore 9,30 la passeggiata guidata sull’ “Appia Regina Viarum” partirà dalle Catacombe di San Callisto e proseguirà attraverso le Catacombe di San Sebastiano, la Villa di Massenzio e il Mausoleo di Cecilia Metella. Chiuderà il concerto della Banda della Polizia Locale di Roma Capitale.

Alle 18,30 ancora una passeggiata guidata alla Villa di Massenzio, che alle ore 20 farà da cornice al concerto di Ester Pantano in trio con il sassofonista Giovanni Balistreri e il tastierista Vincenzo Pipitone. Insieme presenteranno Vucchi l’arma (Bocche dell’anima): uno spettacolo che racconta la storia di cantanti e cantautrici donne esplorando i temi di violenza, solitudine, impegno sociale ed emancipazione attraverso l’arte.

Lunedì 15 settembre alle ore 19, la lezione-concerto Appia Regina Peregrinorum svelerà un luogo tanto affascinante quanto sconosciuto ai romani: la Basilica semi-ipogea dei SS. Nereo e Achilleo (Catacomba di Domitilla), attraverso le parole del Rev.mo Monsignor Pasquale Iacobone, Presidente della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, e la musica di Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura, in un dialogo nel segno degli strumenti ad aria.

BANDA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE | ESTER PANTANO TRIO| FRANCESCO CAFISO QUARTET | MONS. PASQUALE IACOBONE | PASQUALE MIRRA e MATTIA SBRAGIA | PAOLO FRESU E DANIELE DI BONAVENTURA





INGRESSO GRATUITO FINO A ESAURIMENTO POSTI

COME RAGGIUNGERCI IN MODO SOSTENIBILE

Per maggiori info su come raggiungerci in modo sostenibile con ATAC mobility partner: www.romaunpluggedfestival.it

PROGRAMMA

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti

DOMENICA 7 SETTEMBRE

– ore 10, Mausoleo di Cecilia Metella – Castrum Caetani: IL PRIMO GIUBILEO – presentazione del Parco Archeologico dell’Appia Antica con Mara Pontisso e Raffaella Rocchetta, funzionarie del Parco.

– a seguire lezione/concerto: PASQUALE MIRRA e MATTIA SBRAGIA

SABATO 13 SETTEMBRE

– ore 19,30, Villa di Massenzio passeggiata guidata: VILLA DI MASSENZIO, IL CIRCO E IL MAUSOLEO DI ROMOLO.

– ore 21, Villa di Massenzio: FRANCESCO CAFISO QUARTET in concerto.

DOMENICA 14 SETTEMBRE

– ore 9,30, dalle Catacombe di San Callisto al Mausoleo di Cecilia Metella Castrum Caetani: APPIA REGINA VIARUM, passeggiata guidata con concerto della Banda della Polizia Locale di Roma Capitale.

– ore 18,30, Villa di Massenzio passeggiata guidata: VILLA DI MASSENZIO, IL CIRCO E IL MAUSOLEO DI ROMOLO.

– ore 20, Mausoleo di Romolo in Villa di Massenzio: ESTER PANTANO TRIO in concerto.

LUNEDÌ 15 SETTEMBRE

– ore 19, Basilica semi-ipogea dei SS. Nereo e Achilleo – Catacomba Di Domitilla lezione – concerto: APPIA REGINA PEREGRINORUM.

– Lectio Magistralis Monsignor Pasquale Iacobone

– PAOLO FRESU E DANIELE DI BONAVENTURA

ROMA UNPLUGGED FESTIVAL

Parco dell’Appia Antica

www.romaunpluggedfestival.it

Mausoleo di Cecilia Metella – Castrum Caetani

Via Appia Antica n. 161

Villa di Massenzio

Via Appia Antica n. 153

Catacombe di San Callisto

Via Appia Antica n. 134

Basilica semi-ipogea dei Ss. Nereo e Achilleo – Catacomba di Domitilla

Via delle Sette Chiese n. 282