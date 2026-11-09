Roma è unica per storia e monumenti, ma non per nome: nel mondo esistono almeno 27 località chiamate Roma. Scopri dove si trovano.

Roma è unica e quando si sente pronunciare il suo nome non si può non pensare ai monumenti, al Colosseo, alla Fontana di Trevi e alla monumentalità di Piazza San Pietro, oltre a una storia che ha attraversato i secoli e ne ha fatto la capitale del mondo. Eppure, la toponomastica del pianeta ci insegna che di Roma non ce n’è una sola. Esistono almeno 27 località che si chiamano Roma, o che ne riprendono il nome in forme simili, sparse in angoli del mondo spesso insospettabili. Ma dove si trovano?

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Roma non è unica? Dalla Svezia all’Africa, quali sono le altre Roma fuori dall’Italia

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. In Europa, oltre alla nostra capitale, esistono una Roma sull’isola svedese di Gotland, nel Baltico, e un’altra nella Romania settentrionale. La prima conta circa mille abitanti, la seconda poco più di tremila.

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Il nome arriva anche in Africa: in Lesotho, vicino alla capitale Maseru, si trova una Roma fondata nell’Ottocento da missionari europei. Oggi ospita una delle principali istituzioni universitarie del Paese.

Il primato spetta agli Stati Uniti, dove si incontrano numerose “Rome”, tra Georgia, New York, Texas, Oregon e Wisconsin. Quella della Georgia richiama la capitale italiana per le sette colline su cui sorse il primo insediamento; in Oregon, invece, il nome si ispira a formazioni rocciose simili ad antichi templi.

In America Latina figurano Colonia Roma, quartiere di Città del Messico, Mata Roma in Brasile e Roma in Perù.

Infine, nel Queensland australiano, c’è una Roma di circa settemila abitanti: deve il nome a Diamantina di Roma, moglie del primo governatore dello Stato.

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