Nella periferia di Roma prende vita uno dei teatri più piccoli d’Italia. Nel quartiere Alessandrino, una storica falegnameria si trasforma in un intimo spazio scenico da appena 30 posti, pronto ad accogliere la sua prima stagione teatrale a partire dal 25 gennaio 2026.

Dal profumo del legno al calore della scena, l’arte cambia forma ma conserva la sua anima artigianale. È questa la filosofia che ha guidato la Compagnia della Farsa, fondata da Luca Pennacchioni e Claudia Spedaliere, nel dare vita a quello che oggi è il Piccolo Teatro di Prova: una vera e propria “fabbrica dei sogni” costruita con passione, coraggio e risorse proprie. Un progetto nato giorno dopo giorno, fatto di manualità, ingegno e amore per il teatro.

Il risultato è un piccolo gioiello moderno, dotato di climatizzazione, buona acustica e sedute confortevoli, pensato per offrire allo spettatore una vicinanza con l’attore rara, simile a quella dei teatri off di New York o Londra. Senza la pretesa di sfidare i grandi palcoscenici, Pennacchioni e Spedaliere puntano a mantenere viva la voglia di cultura, condivisione ed emozione dal vivo, capace di resistere oltre ogni schermo digitale.

Situato in via del Campo 16C, il Piccolo Teatro di Prova è un luogo intimo e accogliente, dove ogni messa in scena diventa un’esperienza unica. Un teatro “fatto a mano”, che è anche laboratorio creativo e punto di riferimento per il quartiere, aperto a un pubblico trasversale. Una testimonianza concreta di come la cultura non abbia bisogno di grandi spazi, ma di professionalità, visione e radici profonde.

Per la prima volta, il teatro inaugura una vera e propria stagione, intitolata “Comici… al Piccolo”, che prenderà il via il 25 gennaio 2026 con il monologo di Claudio Sciara, comico romano molto amato e noto anche per Italia’s Got Talent, in scena con lo spettacolo “50 e giù”.

Il 6, 7 e 8 febbraio sarà la volta di “Casa Farsa”, con la Compagnia della Farsa, Claudia Spedaliere e Luca Pennacchioni, affiancati da Salvatore Mazza, in uno spettacolo ispirato alla grande comicità italiana tra teatro e televisione.

Il 22 febbraio spazio a “Giusto a metà” con Marina Vitolo e Rocco Donati al pianoforte, un incontro delicato tra teatro e musica dal vivo.

Il 27, 28 e 29 marzo salirà sul palco “Mazza, amore e fantasia”, con Salvatore Mazza protagonista delle ironiche avventure di un napoletano trasferitosi a Roma per inseguire il sogno della recitazione.

Il 17 aprile sarà la volta di Marco Capretti, volto noto di Made in Sud, con “Stanno in mezzo a noi”, uno spettacolo che raccoglie 90 minuti di comicità e riflessione sui vizi e le virtù della vita quotidiana, dai rapporti di coppia alle assurdità del web.

Il 19 aprile andrà in scena “What Woman… no Want” con Giorgio Gori e Achiropita Dalila Bosco, una parodia brillante ispirata al film What Women Want, mentre il gran finale vedrà protagonisti Enzo Casertano e Alessandra Merico in “Game Lover”, una commedia sui rapporti di coppia tra ironia, gag e sensibilità.

La stagione “Comici… al Piccolo” rappresenta un’occasione preziosa per vivere la comicità italiana in un ambiente intimo ed elegante, dove il teatro si sente davvero da vicino, quasi come a casa.

Orari: venerdì e sabato ore 21.00, domenica ore 18.00

Info e prenotazioni: 328 127 8975

Piccolo Teatro di Prova – Via del Campo 16C, Roma