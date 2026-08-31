Fino al 9 settembre Contesteco 2026 e Obiettivo Terra portano a Euroma2 opere d’arte, fotografia e riflessioni sui temi della sostenibilità, dell’inclusione e della parità di genere. Il Festival “Fai la Differenza” prosegue invece fino al 15 ottobre con nuovi appuntamenti a Roma

C’è ancora tempo per visitare due mostre che a Roma mettono arte, sostenibilità, ambiente e inclusione al centro del percorso espositivo. Fino a mercoledì 9 settembre 2026, il Centro Commerciale Euroma2 ospita infatti Contesteco 2026 e la mostra fotografica Obiettivo Terra – Paesaggi Agricoli delle Aree Protette d’Italia, due appuntamenti inseriti nella settima edizione di “Fai la Differenza, c’è… Alla ricerca della Sostenibilità – il Festival”.

Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, vincitore dell’Avviso pubblico Roma Creativa 365. Cultura tutto l’anno, in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, proseguirà poi con altre iniziative fino al 15 ottobre.

Contesteco 2026 a Roma: arte e design per la parità di genere

È dedicata soprattutto al rapporto tra arte, inclusione e parità di genere la nuova edizione di Contesteco, il contest di Arte e Design sostenibile + eco del web giunto alla sua XVI edizione.

L’edizione 2026 porta avanti il concept “Arte, Voci e Visioni per la Parità di Genere e per una cultura di Contrasto alla Violenza di Genere e ai femminicidi”.

Attraverso opere e installazioni, artisti e creativi sono chiamati a confrontarsi con temi di grande attualità, utilizzando il linguaggio dell’arte per parlare di uguaglianza, rispetto, responsabilità collettiva e cambiamento sociale.

La Contesteco Exhibition, curata da Silvia Filippi, riunisce le opere degli artisti selezionati e propone anche la partecipazione di Cittadellarte – Fondazione Pistoletto Onlus – Progetto Rebirth/Terzo Paradiso.

Tra le installazioni c’è “RivestiAMOci nel Terzo Paradiso di Contesteco a Euroma2”, un progetto partecipativo che mette al centro il ruolo dell’arte come strumento di dialogo e trasformazione.

La mostra è visitabile fino al 9 settembre a Euroma2.

Obiettivo Terra: le foto dei paesaggi agricoli italiani

Accanto a Contesteco, Euroma2 ospita anche “Paesaggi Agricoli delle Aree Protette d’Italia”, mostra fotografica legata a Obiettivo Terra.

Il percorso raccoglie una selezione delle immagini del concorso fotografico nazionale promosso da Fondazione UniVerde, Società Geografica Italiana e Federparchi, offrendo uno sguardo sui paesaggi agricoli che caratterizzano le aree protette italiane.

Le fotografie raccontano il rapporto tra territorio, natura, agricoltura e comunità locali, mostrando un patrimonio fatto non soltanto di biodiversità, ma anche di tradizioni, attività rurali e cultura.

La mostra assume inoltre un significato particolare nel 2026, anno proclamato dalle Nazioni Unite Anno internazionale delle Donne Agricoltrici e Anno internazionale dei Pascoli e dei Pastori.

Un’occasione quindi per scoprire, attraverso la fotografia, il ruolo delle comunità rurali nella tutela del paesaggio e nella conservazione della biodiversità.

Anche questa esposizione sarà visitabile fino al 9 settembre.

Il Festival della sostenibilità continua a Roma fino a ottobre

La chiusura delle due mostre non coinciderà con la fine di “Fai la Differenza, c’è… Alla ricerca della Sostenibilità”.

Il Festival continuerà infatti nei prossimi mesi con iniziative rivolte a famiglie, bambini, giovani e cittadini, sviluppando i temi dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030.

Tra i prossimi appuntamenti ci sarà la Recycled Car Race – Trofeo Gruppo Porcarelli, in programma a settembre nell’ambito de La Città in Tasca al Parco degli Scipioni.

Sono inoltre previsti i Week end del Festival al Centro Commerciale Domus, con laboratori dedicati al riciclo creativo, e l’Eco-Festa conclusiva di ottobre.

Particolare attenzione sarà riservata all’Obiettivo 5 dell’Agenda 2030, dedicato alla parità di genere, attraverso incontri, workshop, laboratori e momenti di confronto.

Il percorso si concluderà con “Le Buone Re-Azioni” e i Contesteco Awards 2026, dedicati agli artisti e ai partecipanti che avranno contribuito al progetto.

Dove vedere le mostre sulla sostenibilità a Roma

Per chi vuole approfittare degli ultimi giorni, l’appuntamento è dunque al Centro Commerciale Euroma2, dove fino al 9 settembre 2026 sarà possibile visitare:

Contesteco Exhibition , dedicata ad arte, design sostenibile, parità di genere e contrasto alla violenza di genere;

, dedicata ad arte, design sostenibile, parità di genere e contrasto alla violenza di genere; Obiettivo Terra – Paesaggi Agricoli delle Aree Protette d’Italia, mostra fotografica dedicata ai paesaggi rurali e alle aree protette italiane.

Il Festival “Fai la Differenza, c’è… Alla ricerca della Sostenibilità” proseguirà invece a Roma fino al 15 ottobre 2026, con nuovi appuntamenti dedicati ad ambiente, cultura, partecipazione, inclusione e sostenibilità.