La Serie A torna protagonista con una sfida dal grande fascino: Roma-Udinese, in programma domenica 9 novembre alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico. Un appuntamento importante per entrambe le squadre, che arrivano a questo incontro con obiettivi diversi ma con la stessa voglia di fare punti e dare continuità ai propri risultati.

Una partita dal sapore particolare

Per la Roma, la gara rappresenta un banco di prova fondamentale davanti al pubblico di casa, dopo una settimana intensa tra impegni di campionato ed Europa. L’obiettivo è chiaro: vincere per restare nelle zone alte della classifica e confermare la crescita di gioco e mentalità mostrata nelle ultime uscite.

L’Udinese, invece, arriva nella Capitale con la consapevolezza di poter mettere in difficoltà chiunque, forte di una tradizione che la vede spesso capace di strappare punti pesanti alle big, soprattutto quando riesce a chiudersi bene e ripartire in velocità.

Dove vederla in TV e streaming

Roma-Udinese sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport Calcio e in streaming su DAZN. Gli abbonati Sky potranno seguirla anche su Sky Go o in streaming su NOW TV, mentre gli utenti DAZN potranno vederla tramite l’app dedicata su smart TV, smartphone, tablet o computer.

Un doppio canale, quindi, per non perdere neanche un minuto del match, sia in alta definizione in salotto sia in mobilità.

Le probabili scelte dei tecnici

Mister De Rossi dovrebbe affidarsi al consueto modulo offensivo, con Dybala e Lukaku pronti a guidare l’attacco giallorosso. In mezzo al campo spazio alla qualità di Pellegrini e alla solidità di Cristante, mentre la difesa sarà chiamata a mantenere alta la concentrazione contro le rapide ripartenze dei friulani.

L’Udinese di Cannavaro, dal canto suo, punterà su compattezza e organizzazione. Success e Lucca saranno le armi principali in avanti, mentre il centrocampo farà leva sulla fisicità e sull’equilibrio tattico.

Le statistiche e i precedenti

All’Olimpico la Roma ha spesso avuto la meglio sull’Udinese, soprattutto nelle ultime stagioni. Tuttavia, la squadra friulana ha dimostrato di sapersi adattare bene nelle trasferte difficili, e non sono mancate sorprese nei precedenti più recenti.

Una sfida, dunque, che promette intensità e spettacolo, con la Roma favorita ma con un’Udinese pronta a sfruttare ogni occasione utile per fare risultato.