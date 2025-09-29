Turismo di qualità a Roma: i visitatori restano più a lungo e la Capitale vola e infrange ogni record.

Roma non è solo la città più bella del mondo, la Città Eterna per eccellenza, ma è anche la capitale indiscussa del turismo in Italia. I numeri parlano chiaro: mai così tante persone hanno scelto di visitarla come nell’ultimo periodo, con cifre che hanno superato ogni previsione e ogni record esistente. Ma cosa sta spingendo questa crescita straordinaria? Cosa dicono i dati e quali sono le strategie che stanno rendendo la Capitale una meta più desiderata che mai?

Roma: turismo da record numeri da capogiro per presenze e qualità

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Per il turismo a Roma, il 2024 è stato un anno storico, con numeri che lasciano a bocca aperta, dato che si sono contate oltre 51 milioni di presenze e 22 milioni di arrivi.

E il 2025, trainato anche dall’evento straordinario del Giubileo, sta facendo anche meglio, con una crescita stimata del 5%. Ma la vera notizia, come sottolineato dal sindaco Roberto Gualtieri, non è solo la quantità. La durata media del soggiorno di un turista nella Capitale ha raggiunto le 4,1 notti, ben al di sopra della media nazionale (ferma a 3), segnando così un passaggio verso un turismo più consapevole, lento e coinvolgente. I visitatori non fanno solo tappa, ma cercano di vivere la città.

La grande sfida ora è quella di trasformare questo potenziale in un motore di sviluppo sostenibile. L’obiettivo è superare il concetto di “overtourism“, concentrando i flussi non solo nei luoghi iconici, ma distribuendoli anche nei quartieri e su percorsi alternativi e meno battuti.

L’immensa offerta culturale, artistica e naturalistica va valorizzata, per un’esperienza di viaggio più autentica e variegata. Una partita che non si gioca all’Olimpico ma vede tutta Roma unita per un primato che storicamente può e deve appartenerle.

Photo Credits: Shutterstock