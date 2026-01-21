Roma rende omaggio a Valentino Garavani. Oggi, mercoledì 21 gennaio, e domani, giovedì 22, in occasione della camera ardente dello stilista, allestita nella storica sede di piazza Mignanelli 23, sono state predisposte importanti modifiche alla viabilità nel cuore del centro storico.
Per garantire lo svolgimento dell’evento in condizioni di sicurezza, il Comune ha disposto divieti di transito a partire dalle ore 11 nelle due giornate, non solo in piazza Mignanelli, ma anche in numerose strade limitrofe ad alta frequentazione turistica e commerciale.
Le restrizioni interesseranno:
- piazza di Spagna
- via di Propaganda
- via dei Due Macelli, nel tratto compreso tra via Capo le Case e piazza di Spagna
- via dei Condotti
- via Borgognona
- via Frattina (queste ultime tre nel tratto tra via Mario de’ Fiori e piazza di Spagna)
- via della Vite, tra via Mario de’ Fiori e via di Propaganda
L’area, già particolarmente sensibile per flussi pedonali e turistici, vedrà quindi una limitazione totale della circolazione veicolare, con possibili ripercussioni anche sui trasporti pubblici e sulla mobilità locale.
Si invitano residenti, lavoratori e visitatori a prestare attenzione alla segnaletica, a utilizzare percorsi alternativi e, ove possibile, a privilegiare gli spostamenti a piedi o con i mezzi pubblici.
La città si stringe così attorno alla memoria di uno dei più grandi protagonisti della moda italiana, in un momento di raccoglimento che richiamerà numerosi cittadini e personalità del mondo culturale e internazionale.