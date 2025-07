Roma è la città eterna e anche una tra le più belle d’Europa: ecco i fattori che la rendono tale e tanto amata dai turisti

Quando si dice che Roma si una delle città più belle al mondo, credeteci. La Capitale italiana è un museo a cielo aperto dove tradizione, cultura e storia si fondono e creano un posto magico. Non è un caso che la Città Eterna si conferma tra le città più amate e apprezzate d’Europa nella prestigiosa classifica “World’s Best Awards 2025” redatta da Travel + Leisure.

Roma, perché è una delle città più belle d’Europa

Roma conquista la vetta tra le 5 città top d’Europa. Il motivo? Potremmo elencarne un’infinità ma secondo i canoni della classifica, la Capitale italiana è una tra le migliori per quanto riguarda la cultura, il cibo e i luoghi d’interesse.

“Il miglior gelato vi aspetta mentre passeggiate per le strade romane e vi trovate alla Fontana di Trevi, a Piazza di Spagna o in una qualsiasi delle bellissime piazze”. Scrive un lettore del magazine.

Non è di certo un caso che Roma sia spesso la protagonista di film, canzoni e testi poetici. Come canta Achille Lauro, la città eterna è un amore che non passa mai: tutto si trasforma, ma l’effetto che fa lei è sempre lo stesso, come se fosse la prima sera.

La classifica completa

L’elenco completo delle città più belle d’Europa comprende al primo posto Firenze, a seguire Siviglia, Granada, Istanbul, Roma, poi ancora Siena, Porto, Madrid, Lisbona, Lione.

Il potenziale dell’Italia

Che Roma sia una delle città più belle d’Europa non c’è dubbio ma anche il nostro Paese è un insieme di unicità che lo rendono strepitoso e tanto amato dai turisti. L’Italia ha tutte le caratteristiche per essere in vetta alla classifica: arte, cultura, storia, tradizione, gastronomia e tanto altro ancora.

LEGGI ANCHE:– Il nome segreto di Roma, ecco quale era il vero nome della Città Eterna e perché veniva tenuto nascosto

Ogni regione possiede dei paesaggi mozzafiato che vanno a fondersi con altre sfaccettature. Non è un caso che ogni anno milioni di persone non perdono occasione di visitarla.

FOTO: SHUTTERSTOCK