Tra Roma e Tivoli, un cammino da scoprire a piedi o in bicicletta tra antiche basiliche, spiritualità e ville storiche. Scopri il percorso.

Da Roma a Tivoli, a piedi oppure in bici, seguendo un itinerario nel quale si intrecciano spiritualità, storia e paesaggi sorprendenti. Forse non sapete che a un passo dalla Capitale c’è un cammino che permette di collegare le due città attraverso antiche basiliche, luoghi di devozione e ville note in tutto il mondo. Un percorso pensato per chi ama scoprire il territorio senza fretta, lasciandosi conquistare da scorci nascosti e testimonianze del passato, lontano dai soliti itinerari turistici.

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Il Cammino di Santa Sinforosa: da Roma a Tivoli a piedi o in bici tra storia e spiritualità

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il sentiero si chiama Cammino di Santa Sinforosa, San Getulio e dei sette figli martiri ed è un progetto dell’Associazione Umanista Atlantide.

L’itinerario completo, concepito per unire Rebibbia a Tivoli, è però ancora in via di sistemazione: attualmente è percorribile solo da Setteville a Tivoli.

Il tragitto si sviluppa in gran parte su strade sterrate e marciapiedi, toccando, dove possibile, il tracciato dell’antico acquedotto dell’Acqua Marcia. Lungo la via si incontrano i luoghi legati alla martire tiburtina, tra cui la basilica paleocristiana nei pressi di Setteville e la chiesa di Santa Sinforosa a Tivoli Terme, che conserva reliquie e opere d’arte.

Dalle antiche basiliche alle ville storiche: cosa vedere lungo il percorso

La passeggiata attraversa paesaggi molto diversi: dalla Tenuta del Cavaliere, tra campagna e storia agricola, alla suggestiva Via dei Fili, affacciata su cave e laghi sulfurei. Vicino all’Aniene appaiono Ponte Lucano e il Mausoleo dei Plauzi, mentre la storica strada di San Marco accompagna verso Tivoli.

Qui l’arrivo a piazza Garibaldi regala uno sguardo sulla campagna romana e consente di proseguire verso Villa d’Este e Villa Gregoriana; nei dintorni si trova anche Villa Adriana.

Chi vuole partire può consultare e scaricare dal sito ufficiale del cammino le tracce aggiornate da Setteville a Tivoli, disponibili nei due sensi.

Photo credits: Alessia Malorgio

Photo credits: Alessia Malorgio

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