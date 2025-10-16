Roma accoglie Titanic – Un Viaggio nel Tempo: l’esperienza VR firmata Fever che fa rivivere il mito del transatlantico più famoso del mondo.

L’offerta culturale e tecnologica della Città Eterna si fa sempre più ampia grazie ad una nuova gemma: a Roma è arrivata Titanic – Un Viaggio nel Tempo, l’esperienza in VR firmata Fever che sta conquistando il pubblico al Forte! Trionfale Urban Factory. Quella che possono sperimentare i visitatori è un’immersione totale nella storia e nel mito del transatlantico più famoso del mondo, tra rivisitazione storica, emozioni e nuove tecnologie. Una experience che promette di trasportarci tutti indietro nel tempo, in un viaggio intercontinentale di oltre un secolo fa!

A Roma arriva un viaggio nel tempo a bordo del Titanic VR

Dopo il successo a Los Angeles e Melbourne, Titanic VR approda in Europa e sceglie Roma per il suo debutto. L’esperienza – disponibile dallo scorso maggio – dura 45 minuti e riesce ad unire in un tutt’uno narrazione, storia e innovazione in un perfetto equilibrio tra cultura e intrattenimento.

I visitatori danno inizio all’avventura su un sottomarino virtuale diretto verso i fondali dell’Atlantico, fino a ritrovarsi nel 1912 a Southampton, pronti a salire a bordo del Titanic e a salpare verso l’America.

Con visori immersivi e interazioni a 360°, si possono esplorare le cabine di prima classe, la sala macchine e la celebre scalinata resa immortale dal film di James Cameron. È anche possibile dialogare con personaggi storici come il capitano Edward Smith e gli ingegneri che hanno costruito nave, fino a rivivere in prima persona la notte della tragica collisione con l’iceberg. La scelta di Roma non è casuale: a pochi chilometri dalla sede dell’evento, una targa a Villa Borghese ricorda due camerieri romani morti nel naufragio, un legame simbolico tra la città e il destino del Titanic.

Ospitata al Forte! Trionfale – spazio rigenerato da Urban Value e Difesa Servizi – si tratta di un’experience votata all’“edutainment”: apprendere divertendosi con tecnologie all’avanguardia. È pensata per tutte le età, per gli appassionati di storia e per i curiosi del futuro digitale.

I biglietti sono acquistabili solo su Fever!

Photo Credits: @Fever