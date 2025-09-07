Roma non è solo piazze, fontane e monumenti: c’è un lato della Capitale che scorre lento, avvolto dal verde e dalla storia, e che si affaccia sulle acque tranquille del Tevere.

I parchi d’affaccio fluviali sono luoghi dove natura e patrimonio si incontrano, offrendo ai romani e ai visitatori un’esperienza unica tra passeggiate, sport e scorci mozzafiato.

Questi spazi verdi, spesso poco conosciuti, permettono di scoprire un habitat naturale prezioso, popolato da uccelli, piante e scorci urbani che raccontano secoli di storia. Ideali per una fuga dalla frenesia cittadina, sono perfetti per una camminata rilassante, una corsa all’aria aperta o una pedalata lungo il fiume.

Ecco i cinque parchi da non perdere:

Parco d’affaccio fluviale Oasi naturalistica Lungotevere delle Navi

Parco d’affaccio fluviale Prati di Acqua Acetosa

Parco d’affaccio fluviale Ostia Antica

Parco d’affaccio fluviale Oasi Ponte Milvio

Parco d’affaccio fluviale Foro Italico

Che tu scelga di fermarti su una panchina ad ammirare il lento fluire dell’acqua, di attraversare vialetti ombreggiati o di salire su una terrazza panoramica, ogni parco ti regalerà un frammento di Roma diverso, più intimo e autentico.

Un invito a guardare la città da una prospettiva inedita: dal cuore verde lungo il Tevere.