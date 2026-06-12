A Roma la “Tempesta silenziosa” di Baricco manda in tilt le prenotazioni: sold out nelle location principali per lettura e musica.

A Roma sono bastati pochi minuti per trasformare un appuntamento culturale in un piccolo caso cittadino: la “Tempesta silenziosa” ideata da Alessandro Baricco ha travolto le prenotazioni, fino al completo sold out nelle location principali. Un successo rapido, quasi improvviso, che racconta il desiderio di partecipare a un rito collettivo fatto di lettura, musica e presenza condivisa.

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Roma legge insieme al tramonto: la “Tempesta silenziosa” di Baricco fa sold out

La Tempesta silenziosa è il progetto ideato da Alessandro Baricco per riunire lettrici e lettori in una Roma insolita, diffusa e corale. L’appuntamento è fissato per il 17 giugno, al tramonto, quando migliaia di persone leggeranno nello stesso momento Le notti bianche di Fëdor Dostoevskij, accompagnate da una musica trasmessa live.

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Il cuore dell’evento partirà dallo Stadio Palatino, dove Baricco darà il via alla serata leggendo le prime pagine del romanzo. Poi la lettura continuerà nelle altre location principali: Ara Pacis, Villa Torlonia, Mattatoio di Testaccio, Teatro dell’Opera di Roma e piazza del Campidoglio. A chiudere il percorso sarà Isabella Ragonese, prima del dj-set finale.

Il successo è stato immediato. Sul sito ufficiale dell’iniziativa si legge: “Siamo solo all’inizio, ed è già tutto memorabile. L’altra sera abbiamo mandato in tilt un sistema di prenotazione in dieci minuti e stamattina, nel giro di un’ora, abbiamo finito tutti i posti disponibili nelle sei location principali”.

Tutte le location risultano quindi sold out. Ma il progetto non si ferma: la Tempesta silenziosa vivrà anche in centinaia di altri spazi messi a disposizione spontaneamente da cittadini, associazioni, librerie e luoghi di aggregazione. Una mappa aperta, insomma, per trasformare Roma in una grande comunità di lettura.

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