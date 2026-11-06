A Roma vai a teatro con uno sconosciuto, senza scegliere lo spettacolo: un appuntamento al buio che trasforma la serata in una sorpresa.

A Roma arriva un modo decisamente insolito di andare a teatro: non scegli lo spettacolo e nemmeno la persona con cui condividere la serata. Un appuntamento al buio che ribalta le abitudini del pubblico e trasforma una normale uscita culturale in un’esperienza imprevedibile. Ma chi decide dove andare? Come ci si ritrova seduti accanto a uno sconosciuto? E soprattutto, perché rinunciare volontariamente alla possibilità di scegliere cosa vedere?

A Roma torna La Calata: lo spettacolo e il compagno di serata li decide la sorte

L’iniziativa de La Calata torna a Roma sabato 7 novembre 2026 per la sua diciottesima edizione. Ideata da Casa dello Spettatore, coinvolge contemporaneamente le tre grandi città italiane: Roma, Milano e Napoli.

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Il meccanismo è semplice quanto spiazzante: ci si iscrive senza poter scegliere il teatro, il titolo in cartellone e nemmeno il compagno di poltrona. A decidere è un sorteggio, che quest’anno si è già svolto: i partecipanti conoscono quindi le assegnazioni e incontreranno il proprio accompagnatore direttamente all’ingresso.

A Roma sono coinvolte oltre sessanta sale, dai teatri storici agli spazi di quartiere. La partecipazione è gratuita, ma le iscrizioni – per quest’anno – sono già chiuse. Nato nel 2017 proprio nella Città Eterna, il progetto ha già raccolto oltre 1.500 testimonianze, costruendo un archivio originale della vita teatrale italiana. Un modo per guardare con occhi nuovi anche la propria città.

L’obiettivo non è soltanto quello di aiutarci ad uscire dalla nostra zona di comfort, ma piuttosto di scoprire la città attraverso i suoi palcoscenici e condividere un’esperienza con qualcuno mai incontrato prima.

Durante il giorno gli iscritti si ritrovano in un foyer virtuale; dopo lo spettacolo, ciascuno è invitato a raccontare la serata con un breve testo e due fotografie. Niente recensioni da critici: sono le impressioni del pubblico a contare.

Photo Credits: Ufficio Stampa Marina Saraceno

Photo Credits: Ufficio Stampa Marina Saraceno

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