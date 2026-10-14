A Roma il Palladium ospita un evento gratuito tra emozioni e culture: un viaggio a teatro per scoprire nuovi sguardi e cambiare prospettiva.

A Roma il teatro riesce a diventare un piccolo viaggio, da compiere senza nemmeno lasciare la città: al teatro Palladium arriva un evento gratuito che mette insieme emozioni e culture, invitando il pubblico a guardare il palcoscenico con occhi diversi. Un’occasione per chi cerca qualcosa di nuovo da fare nella Capitale e vuole lasciarsi incuriosire da un’esperienza in grado di accendere sensazioni e domande. Perché a volte basta una serata a teatro per cambiare prospettiva.

L’appuntamento gratuito con un viaggio nelle emozioni, tra ricerca e palcoscenico al Teatro Palladium

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. L’appuntamento è per venerdì 16 ottobre 2026, alle 18, al Teatro Palladium dell’Università Roma Tre, in piazza Bartolomeo Romano 8.

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«Emozioni e transculturalità nella pratica scenica» propone una dimostrazione di lavoro in cui ricerca e teatro si incontrano attraverso il corpo degli attori.

Al centro c’è il modo in cui gesti, movimenti e tradizioni sceniche esprimono e trasformano ciò che proviamo. Le emozioni diventano così un terreno comune tra linguaggi e culture differenti, da esplorare attraverso la pratica artistica. La performance conclude «Emozioni. Storie, teorie, pratiche», il convegno di Roma Tre in programma il 15 e 16 ottobre, articolato in quattro sessioni.

Protagonisti saranno Alessandro Rigoletti del Teatro tascabile di Bergamo, Claudio Massimo Paternò del Centro Internazionale Studi di Biomeccanica Teatrale e gli allievi della Scuola Internazionale Meyerhold.

A curare l’incontro sono Raffaella Di Tizio, Samantha Marenzi e Gabriele Sofia. L’ingresso è gratuito. Per ulteriori informazioni si può scrivere all’indirizzo roma3conference@uniroma3.it, indicato dagli organizzatori dell’evento.

L’evento rientra inoltre nella stagione 2026/2027 «accordi. Linguaggi, culture, generazioni», che celebra cento anni dalla posa della prima pietra del Palladium. Un’occasione per avvicinarsi al teatro seguendo il filo di esperienze che parlano a tutti.

Photo Credits: Kalatharangini Kathakali School via HF4